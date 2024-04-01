Evde mis gibi kokan Selanik Böreği tarifi...
Selanik Böreği olarak da bilinen Bougatsa ile hem hafif hem de enfes bir tarifi hazırlamak mümkün. Pratik oluşuyla öne çıkan bu tarif yeni favoriniz olmaya aday...
Yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla Selanik Böreği, her lokmasıyla lezzet şöleni sunuyor. Damakları şenlendiren bu eşsiz lezzet, Akdeniz'in tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtıyor. Geleneksel bir tarife dayanan ve yıllardır sevilerek tüketilen Selanik Böreği, şimdi sizin mutfağınızda da hayat bulacak. İşte, taptaze yapımıyla evinizi mis gibi kokutan Bougatsa tarifiyle lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız...
MALZEMELER
10 adet yufka
250 gram tereyağı (eritilmiş)
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı toz şeker
1 litre süt
3 adet yumurta (2 tanesi iç harcı için, 1 tanesi üzerine sürmek için)
Vanilya
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Bir tencerede irmiği kavurarak hafifçe renk alana kadar pişirin. Daha sonra toz şekeri ve sütü ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Vanilini ilave edin. Ocaktan alıp bir kenarda soğumaya bırakın.
Diğer bir kapta iki adet yumurtayı çırpın ve bir kenarda bekletin.
Yufkaları tezgaha serin ve her birini eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Ardından diğer bir yufkayı üzerine kapatın ve onu da yağlayın. Bu işlemi tüm yufkalar bitene kadar tekrarlayın.
Yağlanmış yufkaları rulo halinde sarın ve her birini dairesel bir şekil alacak şekilde büyük bir fırın tepsisine yerleştirin.
Hazırladığınız irmikli kremayı yufkanın üzerine dökün ve yayın.
Kalan bir yumurtayı çırpın ve kremalı harcın üzerine sürün.
Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında, Bougatsa kızarıp üzeri kabarıncaya kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Pişen Bougatsa’yı fırından çıkarın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Ardından dilimleyerek servis yapın.
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