İtalyan lezzetine Türk dokunuşu: Türk kahveli tiramisu tarifi

İtalya’nın dünyaca ünlü tatlısı tiramisu, mascarpone peyniri ve espresso ile hazırlanır. Ancak Türk mutfağında espresso yerine Türk kahvesi kullanıldığında ortaya bambaşka, kültürler arası bir lezzet çıkıyor. Türk kahveli tiramisu, kahve tutkunlarının bayılacağı, özel günlerde ve çay-kahve saatlerinde sofraları taçlandıracak bir tatlıdır.

MALZEMELER

Keki için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kahveli sos için:

1,5 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilin

200 gr labne peyniri (soğuk)

Üzeri için: Kakao

YAPILIŞI

Keki hazırlayın: Yumurta ve şekeri çırpın. Süt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın. Karışımı kare bir borcama dökün ve 170°C fırında 20-25 dakika pişirin.

Kahve sosunu yapın: Türk kahvesini sıcak su ve şekerle karıştırın. Ilımaya bırakın.

Kremayı pişirin: Süt, un, yumurta sarısı ve şekeri sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın, vanilin ekleyin. Soğuduktan sonra labneyi ekleyip mikserle çırpın.

Tatlıyı hazırlayın: Soğuyan keki kahveli sos ile güzelce ıslatın. Üzerine kremayı döküp düzeltin.

Son dokunuş: Tatlının üzerini bol kakao ile kaplayın. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.