Kosta Rika'nın geleneksel lezzeti: Gallo Pinto tarifi
Tropikal lezzetleri mutfağınıza taşımak ve Kosta Rika’nın kahvaltı kültürünü deneyimlemek istiyorsanız, Gallo Pinto tarifini mutlaka denemelisiniz!
Kosta Rika mutfağı, doğallığı ve besleyici yemekleriyle bilinir. Gallo Pinto, Kosta Rika ve komşu Nikaragua’nın en ünlü geleneksel yemeklerinden biridir. Siyah fasulye ve pirincin lezzetli baharatlarla birleştiği bu yemek, özellikle kahvaltıda servis edilse de günün her öğününe uyum sağlayan doyurucu bir lezzettir. Sağlıklı, besleyici ve lezzet dolu bir yemek arıyorsanız, Gallo Pinto tam size göre!
GALLO PINTO TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı pişmiş siyah fasulye (bir gece önceden haşlanmış)
- 1 su bardağı pişmiş beyaz pirinç (tercihen bir gün önceden pişirilmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 küçük kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 küçük kırmızı biber (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı Lizano sosu (bulamazsanız Worcestershire sosu veya soya sosu)
- 2 yemek kaşığı kıyılmış taze kişniş
- 1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Orta boy bir tavada zeytinyağını ısıtın.
- İnce doğranmış soğan, sarımsak ve kırmızı biberi ekleyerek orta ateşte yumuşayana kadar soteleyin.
- Haşlanmış siyah fasulyeyi tavaya ekleyin ve kimyon, tuz, karabiberle tatlandırın.
- Lizano sosunu ekleyerek tüm malzemeleri birkaç dakika boyunca karıştırarak pişirin.
- Önceden pişmiş pirinci ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Pirinç ve fasulyelerin tamamen birbirine karıştığından emin olun.
- Kıyılmış taze kişnişi ekleyerek karıştırın.
- İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu sıkın ve sıcak olarak servis edin.
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