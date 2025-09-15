İtalyan mutfağının efsane lezzeti: Fettuccine Alfredo tarifi

İtalyan mutfağı, dünyanın dört bir yanında sevilen eşsiz makarna çeşitleriyle tanınıyor. Bu lezzetlerden biri olan Fettuccine Alfredo, tereyağı, krema ve parmesan peynirinin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde tercih edilen Fettuccine Alfredo, kısa sürede hazırlanabilen pratik bir lezzet olmasıyla da öne çıkıyor.
FETTUCCİNE ALFREDO TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr fettuccine makarna
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı krema
- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
- Karabiber
- İsteğe bağlı: tavuk göğsü veya mantar dilimleri
Yapılışı
- Büyük bir tencerede bol tuzlu suda fettuccine makarnayı haşlayın, suyunu süzün.
- Bir tavada tereyağını eritin, üzerine sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.
- Kremayı tavaya ekleyin, kısık ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Parmesan peynirini ekleyip sosu kıvamlı hale gelene kadar pişirin.
- Haşlanmış makarnayı sosun içine alın ve iyice harmanlayın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe göre tavuk veya mantar ekleyebilirsiniz.
- Sıcak olarak servis edin. Üzerine ek parmesan serpiştirerek sunabilirsiniz.