İtalyan mutfağının efsane lezzeti: Fettuccine Alfredo tarifi

İtalyan mutfağı, dünyanın dört bir yanında sevilen eşsiz makarna çeşitleriyle tanınıyor. Bu lezzetlerden biri olan Fettuccine Alfredo, tereyağı, krema ve parmesan peynirinin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde tercih edilen Fettuccine Alfredo, kısa sürede hazırlanabilen pratik bir lezzet olmasıyla da öne çıkıyor.

FETTUCCİNE ALFREDO TARİFİ

Malzemeler

500 gr fettuccine makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı: tavuk göğsü veya mantar dilimleri

Yapılışı