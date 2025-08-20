İtalyan mutfağının klasiği: Risotto

İtalya denince akla ilk gelenler pizza ve makarna olsa da, ülkenin en özel yemeklerinden biri de risottodur. Özellikle kuzey bölgelerinde sıklıkla tüketilen bu yemek, sabırla pişirilen pirincin tereyağı, şarap ve peynirle buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte sofranıza İtalya’dan dokunuş getirecek risotto tarifi...

RİSOTTO TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak

2 su bardağı arborio pirinci (risotto için özel)

1/2 su bardağı beyaz şarap

1 litre tavuk veya sebze suyu (sıcak)

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: Mantar, deniz ürünleri veya safran

Yapılışı