İtalyan mutfağının klasiği: Risotto

İtalya denince akla ilk gelenler pizza ve makarna olsa da, ülkenin en özel yemeklerinden biri de risottodur. Özellikle kuzey bölgelerinde sıklıkla tüketilen bu yemek, sabırla pişirilen pirincin tereyağı, şarap ve peynirle buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte sofranıza İtalya’dan dokunuş getirecek risotto tarifi...
RİSOTTO TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- 2 su bardağı arborio pirinci (risotto için özel)
- 1/2 su bardağı beyaz şarap
- 1 litre tavuk veya sebze suyu (sıcak)
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- Tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı: Mantar, deniz ürünleri veya safran
Yapılışı
- Geniş bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin, soğan ve sarımsağı kavurun.
- Arborio pirincini ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.
- Beyaz şarabı ekleyin, pirinç şarabı çekene kadar karıştırın.
- Sıcak sebze veya tavuk suyunu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Pirinç kremamsı kıvam alana kadar bu işlemi tekrarlayın.
- Pişmeye yakın parmesan peyniri ekleyin ve karıştırın.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın, üzerine ek malzemelerle zenginleştirerek sıcak servis edin.