Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlısı: Helva-i Hakani tarifi...

Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:05

Güncelleme: 26.05.2024 - 21:05

Helva-i Hakani, Osmanlı'nın izlerini günümüze taşıyan lezzetlerden biridir. Kolay yapımı ve eşsiz tadıyla öne çıkar. Bu tatlı, özellikle Ramazan ayı veya özel günler için mükemmel bir seçenektir. Osmanlı mutfak kültürünü evinize taşıyarak, lezzetli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Peki, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Helva-i Hakani tarifi...

HELVA-İ HAKANİ TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı çiğ badem

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı buğday nişastası

1/2 su bardağı pirinç unu

3 su bardağı süt

1,5 su bardağı bal

150 gram kaymak

Üzeri için:

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı (arzuya göre)

HELVA-İ HAKANİ YAPILIŞI

Tereyağını bir tavada eritin ve kızdırın.

Üzerine bademleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Kavrulduktan sonra süslemek için bademlerden 1-2 kaşık ayırın.

Un, buğday nişastası ve pirinç unun ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ayrı bir sos tenceresinde sütü ısıtın.

Kaynamamasına dikkat edin.

Süt ılıklaştıktan sonra üzerine balı ilave edin ve karıştırıp, ocaktan alın.

Kavrulan bademli un karışımının kokusu çıktıktan sonra hazırladığınız ballı şerbeti üzerine yavaşça ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.

İyice karışmış olan helvanın üzerine son olarak kaymağı ilave edin ve tekrar karıştırıp ocaktan alın.

Hazırladığınız helvaya dilediğiniz şekli verip üzerini bademlerle süsleyin.

Arzuya göre toz Antep fıstığı serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!