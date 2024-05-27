Diyet bozmayan fit lezzet: Ton balıklı makarna salatası tarifi...
Hafif ancak doyurucu, lezzetli ancak sağlıklı bir seçenek arıyorsanız, bu tarif tam da aradığınız şey olabilir. İçindeki malzemelerin dengesiyle hem besleyici hem de lezzetli bir yemeği kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu tarif, enerji ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de katkı sağlar. Her bir lokmada keyif alacağınız, damaklarınızı şölen yaşatacak bir lezzeti deneyimlemek için bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Bu tarif, rengarenk görünümü ve zengin içeriğiyle iştahları kabartacak. Üstelik doyurucu ve fit bir seçenek sunuyor. İçerisindeki sağlıklı malzemelerle birlikte bu salata, protein, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip. Hem kokusuyla hem de tadıyla enfes bir lezzet vaat ediyor. Peki, diyet bozmayan bu pratik ve fit lezzet nasıl yapılır? İşte ton balıklı makarna salatası tarifi...
TON BALIKLI MAKARNA SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
250 gram makarna
1 kutu konserve ton balığı
1 su bardağı haşlanmış mısır
1/2 su bardağı siyah zeytin
1/2 su bardağı doğranmış cherry domates
1/4 su bardağı doğranmış taze soğan
1/4 su bardağı ince doğranmış taze maydanoz
Sos için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Tuz ve karabiber
TON BALIKLI MAKARNA SALATASI YAPILIŞI
Makarnayı tuzlu suda paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın.
Bir salata kabında ton balığını, haşlanmış mısırı, siyah zeytinleri, cherry domatesleri, taze soğanı ve taze maydanozu karıştırın.
Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
Haşlanmış ve soğumuş makarnayı diğer malzemelerle karıştırın.
Hazırladığınız sosu ekleyip iyice karıştırın.
Servis yapmadan önce buzdolabında bir süre dinlendirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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