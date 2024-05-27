Nefis Arnavut böreği tarifi

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:59

Arnavut böreği, hem lezzetiyle hem de yapımıyla dikkat çeken, sofralarımızı şenlendiren harika bir börektir. İncecik açılan yufkaların arasında saklanan bol malzemeli iç harcı, bu böreği benzersiz kılar. İşte adım adım Arnavut böreği tarifi...

Malzemeler

Hamur İçin:

6 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2,5 su bardağı su (yaklaşık)

İç Harcı İçin:

500 gram kıyma

2 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yufkaların Arası İçin:

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

Hazırlık Aşamaları

Hamurun Hazırlanması:

Unu geniş bir yoğurma kabına alın, tuzu ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 10 dakika dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması:

Tavaya sıvı yağı alın, doğranmış soğanları ekleyip kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.

İç harcı ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın. Harcı soğumaya bırakın.

Yufkaların Hazırlanması:

Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırın. Her bir bezeyi un yardımıyla incecik açın.

Açtığınız yufkaların arasına sürmek için tereyağı ve sıvı yağı karıştırın.

Böreğin Hazırlanması:

İlk yufkayı tepsinin tabanına serin ve üzerine yağ karışımını fırça yardımıyla sürün.

Bu işlemi üç yufka için tekrarlayın.

Üçüncü yufkanın üzerine iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Üç yufka daha açarak, her birinin arasına yağ karışımını sürerek üst üste koyun.

Kalan iç harcı ekleyin ve yayarak eşit şekilde dağıtın.

Kalan üç yufkayı da aynı şekilde hazırlayın ve en üste serin.

Böreği dilimleyin ve üzerine kalan yağ karışımını sürün.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, böreğin üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.