İtalyanların Amerika merkezli lezzeti: Chicken parmigiana

Mutfak literatüründe "bir göç hikayesinin lezzete dönüşümü" olarak tanımlanan Chicken Parmigiana, aslında Güney İtalya’nın klasikleşmiş Melanzane alla Parmigiana (Patlıcan Parmigiana) tarifinin Amerika’daki evrimidir. Onu sıradan bir tavuk şinitzelden ayıran en temel fark, tavuğun kızardıktan sonra domates sosu (marinara) ve bolca peynirle fırınlanarak "gratin" edilmesi tekniğidir.

CHICKEN PARMIGIANA TARİFİ

Malzemeler

Tavuk ve Panesi İçin:

2 adet tavuk göğsü (boyuna ikiye bölünmüş ve inceltilmiş)

1 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı) veya galeta unu

Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kuru kekik

Sos ve Üzeri İçin:

1.5 su bardağı yoğun kıvamlı Marinara (domates) sosu

200 gram taze Mozzarella peyniri (dilimlenmiş)

Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

Taze fesleğen yaprakları

Kızartmak için: Sıvı yağ ve bir miktar tereyağı

Yapılışı