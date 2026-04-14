İtalyanların Amerika merkezli lezzeti: Chicken parmigiana

Mutfak literatüründe "bir göç hikayesinin lezzete dönüşümü" olarak tanımlanan Chicken Parmigiana, aslında Güney İtalya’nın klasikleşmiş Melanzane alla Parmigiana (Patlıcan Parmigiana) tarifinin Amerika’daki evrimidir. Onu sıradan bir tavuk şinitzelden ayıran en temel fark, tavuğun kızardıktan sonra domates sosu (marinara) ve bolca peynirle fırınlanarak "gratin" edilmesi tekniğidir.
CHICKEN PARMIGIANA TARİFİ
Malzemeler
Tavuk ve Panesi İçin:
- 2 adet tavuk göğsü (boyuna ikiye bölünmüş ve inceltilmiş)
- 1 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı) veya galeta unu
- Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı un
- Tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kuru kekik
Sos ve Üzeri İçin:
- 1.5 su bardağı yoğun kıvamlı Marinara (domates) sosu
- 200 gram taze Mozzarella peyniri (dilimlenmiş)
- Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
- Taze fesleğen yaprakları
- Kızartmak için: Sıvı yağ ve bir miktar tereyağı
Yapılışı
- Hazırlık (Breading): Tavuk dilimlerini bir streç film arasında et dövücü ile eşit kalınlığa getirin. Üç ayrı tabak hazırlayın: Birinde un (tuz ve karabiberli), ikincisinde çırpılmış yumurta, üçüncüsünde ise Panko, Parmesan ve baharat karışımı olsun.
- Panelme: Tavukları sırasıyla una, yumurtaya ve son olarak ekmek kırıntılı karışıma bulayın. Pane harcının tavuğa iyice yapışması için elinizle hafifçe bastırın.
- Mühürleme: Geniş bir tavada yağı kızdırın. Tavukların her iki yüzünü de altın sarısı ve çıtır olana kadar pişirin (Tavukların içi bu aşamada tam pişmeyebilir, fırında tamamlanacaktır).
- Soslama: Fırın tepsisinin tabanına bir miktar domates sosu yayın. Üzerine kızaran tavukları dizin.
- Katmanlama: Her tavuk diliminin üzerine cömertçe domates sosu gezdirin. Üzerine dilimlenmiş Mozzarella ve rendelenmiş Parmesan peynirlerini ekleyin.
- Fırınlama (Gratin): 200°C derece önceden ısıtılmış fırında, peynirler tamamen eriyip üzerinde iştah açıcı kahverengi benekler oluşana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
- Final: Fırından çıkan sıcak tavukların üzerine taze fesleğen yaprakları serpiştirerek servis yapın.