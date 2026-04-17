Japon mutfağının geleneksel kasesi: Katsudon

Mutfak literatüründe "ruh doyuran yemek" (soul food) olarak tanımlanan Katsudon, ismini Tonkatsu (pirzola) ve Donburi (kase yemeği) kelimelerinin birleşiminden alır. Japon kültüründe "katsu" kelimesi aynı zamanda "kazanmak/zafer" anlamına geldiği için, özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin ve sporcuların favorisidir.
KATSUDON TARİFİ
Malzemeler
Tonkatsu (Çıtır Et) İçin:
- 2 adet kemiksiz tavuk göğsü veya dana antrikot
- Yarım su bardağı un
- 1 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı - daha çıtır olması için)
- Tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ
Sos ve Üzeri İçin:
- 1 adet küçük kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 adet yumurta (hafifçe çırpılmış, tamamen karışmamalı)
- Yarım su bardağı Dashi (Japon balık-yosun suyu - muadili: sebze suyu)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı Mirin (tatlı pirinç şarabı - muadili: bir tatlı kaşığı şekerli su)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Servis İçin: 2 kase sıcak buğulanmış Japon pirinci ve ince kıyılmış taze soğan.
Yapılışı
- Tonkatsu Hazırlığı: Etleri bir et dövücü ile eşit kalınlığa getirin, tuz ve karabiber serpin. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak Panko’ya bulayın. Panko’nun ete iyice yapışması için hafifçe bastırın.
- Kızartma: Tavada yağı kızdırın ve etleri her iki tarafı nar gibi kızarana kadar pişirin. Kızaran etleri kağıt havlu üzerine alıp 2 dakika dinlendirdikten sonra 2 cm genişliğinde şeritler halinde dilimleyin.
- Sosun Temeli: Küçük bir tavada (tek kişilik porsiyonlar halinde yapmak en iyisidir) dashi, soya sosu, mirin ve şekeri karıştırın. İçine soğanları ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar 3-4 dakika kaynatın.
- Yumurta Buluşması: Dilimlediğiniz çıtır etleri tavadaki soğanlı sosun üzerine dizin. Hafifçe çırpılmış yumurtaları etlerin ve sosun üzerine gezdirin.
- Pişirme Disiplini: Tavanın kapağını kapatın ve yaklaşık 30-45 saniye, yumurtalar "yarı pişmiş" (akışkan) bir kıvam alana kadar tutun. Yumurtaların tam pişip sertleşmemesi teknik bir zorunluluktur.
- Final: Sıcak pirinci geniş bir kaseye alın. Tavada hazırladığınız soslu, yumurtalı eti tek bir parça halinde (spatula yardımıyla) pirincin üzerine kaydırarak yerleştirin. Üzerine taze soğan serpiştirerek servis yapın.