Japon mutfağının geleneksel kasesi: Katsudon

17.04.2026 16:53:00
Çıtır Tonkatsu dilimlerinin, karamelize soğanlı dashi sosu ve yarı pişmiş akışkan yumurta bulutuyla sarmalanıp sıcak buğulanmış pirinç yatağında sunulduğu Katsudon; dokusal zıtlıkların en uyumlu Japon senfonisidir.

Mutfak literatüründe "ruh doyuran yemek" (soul food) olarak tanımlanan Katsudon, ismini Tonkatsu (pirzola) ve Donburi (kase yemeği) kelimelerinin birleşiminden alır. Japon kültüründe "katsu" kelimesi aynı zamanda "kazanmak/zafer" anlamına geldiği için, özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin ve sporcuların favorisidir. 

KATSUDON TARİFİ

Malzemeler

Tonkatsu (Çıtır Et) İçin:

  • 2 adet kemiksiz tavuk göğsü veya dana antrikot
  • Yarım su bardağı un
  • 1 adet yumurta (çırpılmış)
  • 1 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı - daha çıtır olması için)
  • Tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ

Sos ve Üzeri İçin:

  • 1 adet küçük kuru soğan (piyazlık doğranmış)
  • 2 adet yumurta (hafifçe çırpılmış, tamamen karışmamalı)
  • Yarım su bardağı Dashi (Japon balık-yosun suyu - muadili: sebze suyu)
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı Mirin (tatlı pirinç şarabı - muadili: bir tatlı kaşığı şekerli su)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Servis İçin: 2 kase sıcak buğulanmış Japon pirinci ve ince kıyılmış taze soğan.

Yapılışı

  1. Tonkatsu Hazırlığı: Etleri bir et dövücü ile eşit kalınlığa getirin, tuz ve karabiber serpin. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak Panko’ya bulayın. Panko’nun ete iyice yapışması için hafifçe bastırın.
  2. Kızartma: Tavada yağı kızdırın ve etleri her iki tarafı nar gibi kızarana kadar pişirin. Kızaran etleri kağıt havlu üzerine alıp 2 dakika dinlendirdikten sonra 2 cm genişliğinde şeritler halinde dilimleyin.
  3. Sosun Temeli: Küçük bir tavada (tek kişilik porsiyonlar halinde yapmak en iyisidir) dashi, soya sosu, mirin ve şekeri karıştırın. İçine soğanları ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar 3-4 dakika kaynatın.
  4. Yumurta Buluşması: Dilimlediğiniz çıtır etleri tavadaki soğanlı sosun üzerine dizin. Hafifçe çırpılmış yumurtaları etlerin ve sosun üzerine gezdirin.
  5. Pişirme Disiplini: Tavanın kapağını kapatın ve yaklaşık 30-45 saniye, yumurtalar "yarı pişmiş" (akışkan) bir kıvam alana kadar tutun. Yumurtaların tam pişip sertleşmemesi teknik bir zorunluluktur.
  6. Final: Sıcak pirinci geniş bir kaseye alın. Tavada hazırladığınız soslu, yumurtalı eti tek bir parça halinde (spatula yardımıyla) pirincin üzerine kaydırarak yerleştirin. Üzerine taze soğan serpiştirerek servis yapın.
