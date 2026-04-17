Japon mutfağının geleneksel kasesi: Katsudon

Mutfak literatüründe "ruh doyuran yemek" (soul food) olarak tanımlanan Katsudon, ismini Tonkatsu (pirzola) ve Donburi (kase yemeği) kelimelerinin birleşiminden alır. Japon kültüründe "katsu" kelimesi aynı zamanda "kazanmak/zafer" anlamına geldiği için, özellikle sınav dönemindeki öğrencilerin ve sporcuların favorisidir.

KATSUDON TARİFİ

Malzemeler

Tonkatsu (Çıtır Et) İçin:

2 adet kemiksiz tavuk göğsü veya dana antrikot

Yarım su bardağı un

1 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı - daha çıtır olması için)

Tuz, karabiber ve kızartmak için sıvı yağ

Sos ve Üzeri İçin:

1 adet küçük kuru soğan (piyazlık doğranmış)

2 adet yumurta (hafifçe çırpılmış, tamamen karışmamalı)

Yarım su bardağı Dashi (Japon balık-yosun suyu - muadili: sebze suyu)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı Mirin (tatlı pirinç şarabı - muadili: bir tatlı kaşığı şekerli su)

1 tatlı kaşığı toz şeker

Servis İçin: 2 kase sıcak buğulanmış Japon pirinci ve ince kıyılmış taze soğan.

Yapılışı