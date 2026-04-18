Japonya’nın Şifa Kasesi: Geleneksel Miso Çorbası

Mutfak literatüründe "canlandırıcı iksir" olarak tanımlanan Miso Çorbası, Japon sofralarının olmazsa olmazıdır. Onu sıradan sebze çorbalarından ayıran en temel fark, temelini oluşturan Dashi (balık ve yosun suyu) bazı ve protein deposu olan fermente miso salçasıdır.

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı Dashi (Japon balık/yosun suyu - muadili: kaliteli bir sebze veya mantar suyu)

3-4 yemek kaşığı Miso Salçası (Shiro Miso/Beyaz miso daha hafif, Aka Miso/Kırmızı miso daha yoğundur)

150 gram Tofu (küçük küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı kurutulmuş Wakame yosunu (suyla ıslatılmış)

2 dal taze soğan (ince kıyılmış)

Opsiyonel: Shiitake mantarı veya ince dilimlenmiş turp.

Yapılışı