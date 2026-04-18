Japonya’nın Şifa Kasesi: Geleneksel Miso Çorbası

Mutfak literatüründe "canlandırıcı iksir" olarak tanımlanan Miso Çorbası, Japon sofralarının olmazsa olmazıdır. Onu sıradan sebze çorbalarından ayıran en temel fark, temelini oluşturan Dashi (balık ve yosun suyu) bazı ve protein deposu olan fermente miso salçasıdır.
MİSO ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı Dashi (Japon balık/yosun suyu - muadili: kaliteli bir sebze veya mantar suyu)
- 3-4 yemek kaşığı Miso Salçası (Shiro Miso/Beyaz miso daha hafif, Aka Miso/Kırmızı miso daha yoğundur)
- 150 gram Tofu (küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 yemek kaşığı kurutulmuş Wakame yosunu (suyla ıslatılmış)
- 2 dal taze soğan (ince kıyılmış)
- Opsiyonel: Shiitake mantarı veya ince dilimlenmiş turp.
Yapılışı
- Tabanın Hazırlanması: Dashi’yi (veya sebze suyunu) orta boy bir tencereye alın ve kaynama noktasına getirin. (Eğer kurutulmuş mantar ekleyecekseniz bu aşamada ekleyip yumuşatın).
- Yosun ve Tofu: Islatıp yumuşattığınız Wakame yosunlarını ve küp doğranmış tofuları tencereye ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika, malzemeler iyice ısınana kadar tutun.
- Miso Tekniği (Temperleme): Ocağın altını en kısığa getirin. Tenceredeki sıcak sudan bir kepçe kadar alıp küçük bir kasedeki miso salçasının üzerine ekleyin. Miso tamamen pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
- Buluşma: Hazırladığınız akışkan miso karışımını yavaşça tencereye geri boşaltın.
- Final: Karıştırın ve ocağı hemen kapatın. Dikkat: Miso eklendikten sonra çorba asla tekrar kaynatılmamalıdır.
- Servis: Çorbayı kaselere paylaştırın ve üzerine taze soğan serpiştirerek bekletmeden servis yapın.