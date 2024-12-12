Julia ve Julie ekolü bruscehetta tarifi
Bruschetta, İtalyan mutfağının en lezzetli ve basit atıştırmalıklarından biridir. Genellikle zeytinyağı, sarımsak, domates ve fesleğen gibi taze malzemelerle hazırlanan bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında soğuk içeceklerle birlikte mükemmel bir başlangıç olabilir.
Julia ve Julie filminde bir yandan sinirle konuşurken diğer yandan enfes Bruschetta'lar hazırlanıyordu. İşte, Julia ve Julie ekolü bruscehetta tarifi...
Malzemeler
- 1 ekmek (Baguette ya da İtalyan ekmeği tercih edilebilir)
- 4-5 adet olgun domates
- 1 diş sarımsak
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Taze çekilmiş karabiber
- 10-12 yaprak taze fesleğen
- 1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlılık eklemek için)
Yapılışı
Ekmek Hazırlığı: Ekmek dilimlerini 1-2 cm kalınlığında kesip, fırında ya da tavada kızartın. Ekmeklerin dışı çıtır, içi ise yumuşak olmalı. Eğer tavada yapıyorsanız, zeytinyağında hafifçe kızartabilirsiniz.
Domates ve Fesleğen: Domatesleri küp şeklinde doğrayın ve çekirdeklerini çıkartın. Fesleğen yapraklarını ince ince doğrayın. Domates ve fesleğenleri bir kasede karıştırın.
Sarımsak ve Zeytinyağı: Bir diş sarımsağı ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Sarımsağı zeytinyağıyla karıştırarak 1-2 dakika hafifçe ısıtın. Bu adım, sarımsağın aromasını zeytinyağına geçirerek, daha zengin bir tat elde etmenizi sağlar.
Birleştirme: Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine, zeytinyağlı sarımsak karışımını gezdirin. Ardından, domates ve fesleğen karışımını ekleyin.
Son Dokunuş: Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak balsamik sirke ile balı ekleyin. Balsamik sirke, bruschetta'ya asidik bir denge katarken, bal ise tatlı bir dokunuş sağlar.
Servis: Bruschetta’yı hemen servis edin. Eğer daha şık bir sunum yapmak isterseniz, üzerine taze parmesan peyniri serpebilirsiniz.
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