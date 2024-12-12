Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:18

Julia ve Julie filminde bir yandan sinirle konuşurken diğer yandan enfes Bruschetta'lar hazırlanıyordu. İşte, Julia ve Julie ekolü bruscehetta tarifi...

Malzemeler

1 ekmek (Baguette ya da İtalyan ekmeği tercih edilebilir)

4-5 adet olgun domates

1 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Taze çekilmiş karabiber

10-12 yaprak taze fesleğen

1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlılık eklemek için)

Yapılışı

Ekmek Hazırlığı: Ekmek dilimlerini 1-2 cm kalınlığında kesip, fırında ya da tavada kızartın. Ekmeklerin dışı çıtır, içi ise yumuşak olmalı. Eğer tavada yapıyorsanız, zeytinyağında hafifçe kızartabilirsiniz.

Domates ve Fesleğen: Domatesleri küp şeklinde doğrayın ve çekirdeklerini çıkartın. Fesleğen yapraklarını ince ince doğrayın. Domates ve fesleğenleri bir kasede karıştırın.

Sarımsak ve Zeytinyağı: Bir diş sarımsağı ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Sarımsağı zeytinyağıyla karıştırarak 1-2 dakika hafifçe ısıtın. Bu adım, sarımsağın aromasını zeytinyağına geçirerek, daha zengin bir tat elde etmenizi sağlar.

Birleştirme: Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine, zeytinyağlı sarımsak karışımını gezdirin. Ardından, domates ve fesleğen karışımını ekleyin.

Son Dokunuş: Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak balsamik sirke ile balı ekleyin. Balsamik sirke, bruschetta'ya asidik bir denge katarken, bal ise tatlı bir dokunuş sağlar.

Servis: Bruschetta’yı hemen servis edin. Eğer daha şık bir sunum yapmak isterseniz, üzerine taze parmesan peyniri serpebilirsiniz.