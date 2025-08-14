Kabak sevmeyenlere bile kabak sevdiren tarif: Fırında Kabak Graten

Sebze yemeklerinin en zarif örneklerinden biri olan fırında kabak graten, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. Özellikle akşam yemeklerinde et veya tavuk yanında mükemmel bir eşlikçi olan bu tarif, kabak sevmeyenlerin bile favorisi olabilecek kadar lezzetli.
FIRINDA KABAK GRATEN TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy kabak (ince dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
Beşamel Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- Tuz, karabiber, muskat rendesi
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
- Kabakları ince dilimler halinde kesin ve zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.
- Bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun, yavaşça sütü ekleyerek beşamel sosu hazırlayın. Tuz, karabiber ve muskat ekleyin.
- Fırın kabına kabak dilimlerini kat kat yerleştirin, aralarına beşamel sos gezdirin.
- Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın rengini alana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Ilık veya sıcak servis yapın.