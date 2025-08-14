Kabak sevmeyenlere bile kabak sevdiren tarif: Fırında Kabak Graten

Sebze yemeklerinin en zarif örneklerinden biri olan fırında kabak graten, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. Özellikle akşam yemeklerinde et veya tavuk yanında mükemmel bir eşlikçi olan bu tarif, kabak sevmeyenlerin bile favorisi olabilecek kadar lezzetli.

FIRINDA KABAK GRATEN TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy kabak (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Beşamel Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı