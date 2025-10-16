Kadife kek tarifi: Lezzetiyle mest eden bir klasik...

Rengiyle göz alıcı, dokusuyla ipeksi bir lezzet olan kadife kek özel günlerde sofraların yıldızı oluyor. Hafif aroması, yumuşak dokusu ve kremasıyla dünyanın en sevilen tatlılarından biri haline gelen bu klasik tarifi evde kolayca hazırlayabilirsiniz...

MALZEMELER

Kek için:

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı limon suyu

¾ su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü

1 tatlı kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası

Krema için:

300 g krem peynir (oda sıcaklığında)

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilin

YAPILIŞI

Fırını 170°C’ye ısıtın.

Bir kapta un, kakao, karbonat ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları, toz şekeri ve vanilini mikserle çırpın. Ardından sıvı yağ, süt ile karıştırılan limon suyu, sirke ve kırmızı gıda boyasını ekleyin.

Kuru karışımı azar azar sıvı karışıma ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kelepçeli kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

Kürdanla kontrol edin; temiz çıkıyorsa kek hazırdır.

Soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

Krem peyniri ve tereyağını mikserle çırpın.

Pudra şekerini ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Kek tamamen soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin.

Arasına krem peynirli karışımdan sürün, üst katı kapatın ve kalan kremayı kekin üzerine ve yanlarına yayın.

Üzerini kırıntı haline getirilmiş kek parçalarıyla veya taze meyvelerle süsleyebilirsiniz.