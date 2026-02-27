Kafkasya'dan sofranıza enfes lezzet: Khachapuri tarifi

Geleneksel bir Gürcü pidesi olan Khachapuri, özellikle "Acaruli" stiliyle, yani açık bir kayık formunda hazırlanmasıyla bilinir. Sıcak hamurun ortasındaki erimiş peynir, yumurta sarısı ve tereyağı kombinasyonu, yemeğin karakteristik sunumunu oluşturur.

KHACHAPURI TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

100 gram beyaz peynir veya lor (ufalanmış)

2 adet yumurta (biri hamura, biri üzerine)

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı