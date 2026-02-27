Kafkasya'dan sofranıza enfes lezzet: Khachapuri tarifi

Geleneksel bir Gürcü pidesi olan Khachapuri, özellikle "Acaruli" stiliyle, yani açık bir kayık formunda hazırlanmasıyla bilinir. Sıcak hamurun ortasındaki erimiş peynir, yumurta sarısı ve tereyağı kombinasyonu, yemeğin karakteristik sunumunu oluşturur.
KHACHAPURI TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 100 gram beyaz peynir veya lor (ufalanmış)
- 2 adet yumurta (biri hamura, biri üzerine)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Un, su, maya, şeker ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun; 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Peynirleri bir kapta harmanlayarak iç harcı hazırlayın.
- Mayalanan hamuru iki parçaya bölün ve oval şekilde açın.
- Kenarlarını içeri doğru kıvırarak kayık formu verin ve orta kısma peynir karışımını doldurun.
- 200 dereceye ısıtılmış fırında hamur altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Fırından çıkarmadan hemen önce peynirlerin ortasında bir çukur açıp yumurta sarısını ekleyin.
- 2 dakika daha fırınladıktan sonra çıkarıp üzerine tereyağı ekleyerek sıcak servis yapın.