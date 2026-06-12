Kahvaltı için alternatif lezzet: Shakshuka tarifi

Mutfak literatüründe Magrip (Kuzey Afrika) bölgesinden tüm Orta Doğu'ya yayılan Shakshuka, tek bir döküm tavada hazırlanıp doğrudan masaya sunulan ikonik bir yemektir. Bizim mutfağımızdaki patlıcanlı "Şakşuka" sosuyla isim benzerliği taşısa da, bu tarifte başrol baharatlarla özleşen domates tabanı ve bu tabanın içinde poşe edilen bütün yumurtalardır.
SHAKSHUKA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (küp doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 4 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates veya biber salçası
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kimyon (yemeğin imza baharatıdır)
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (tercihen tütsülenmiş)
- Yarım çay kaşığı pul biber veya acı toz biber
- Tuz ve karabiber
- Üzeri İçin: İnce kıyılmış taze kişniş veya maydanoz, isteğe göre ufalanmış beyaz peynir
Yapılışı
- Tercihen döküm veya geniş, derin bir tavaya sızma zeytinyağını alın ve ısıtın. Doğranmış soğanları ve biberleri ekleyip, sebzeler tamamen yumuşayıp hafifçe renk alana kadar orta ateşte 5-6 dakika soteleyin. İnce kıyılmış sarımsakları da ilave edip kokusu çıkana kadar 1 dakika daha karıştırın.
- Tavanın ortasını hafifçe açın; salçayı, kimyonu, toz kırmızı biberi, pul biberi, tuzu ve karabiberi ekleyin. Baharatları ve salçayı yağın sıcaklığıyla doğrudan temas ettirerek kokusu çıkana kadar 1 dakika boyunca kavurun. Bu işlem baharatların aromasını katlar.
- Küp doğranmış olgun domatesleri tavaya ilave edin ve malzemeleri iyice karıştırın. Ocağın altını kısın, tavanın kapağını kapatarak domatesler tamamen eriyip sos koyu, ağdalı bir boza kıvamı alana kadar yaklaşık 15-20 dakika ağır ağır tıngırdatın. Sos çok kurursa çeyrek çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.
- Kıvam alan sosun üzerinde bir tahta kaşığın arkasıyla yumurtaları kıracağınız 4 adet derin yuva (çukur) açın.
- Yumurtaları sarılarını patlatmamaya büyük özen göstererek bu açtığınız yuvaların içine teker teker kırın. Yumurta aklarının sosla hafifçe bütünleşmesi için bir çatalın ucuyla akları çok hafifçe sosa doğru dağıtabilirsiniz ama sarılara kesinlikle dokunmayın.
- Tavanın kapağını tekrar kapatın ve kısık ateşte, yumurta akları tamamen beyazlaşıp katılaşana, ancak yumurta sarıları hala akışkan ve parlak kalana kadar yaklaşık 5-6 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.
- Ocaktan aldığınız sıcak shakshuka'nın üzerine ince kıyılmış taze kişniş veya maydanoz serpiştirin. İsteğe göre sıcaklığıyla hafifçe erimesi için üzerlerine beyaz peynir kırıntıları ekleyin. Tavanın sıcaklığını koruması için doğrudan tava ile masaya servis yapın.