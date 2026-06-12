Kahvaltı için alternatif lezzet: Shakshuka tarifi

Mutfak literatüründe Magrip (Kuzey Afrika) bölgesinden tüm Orta Doğu'ya yayılan Shakshuka, tek bir döküm tavada hazırlanıp doğrudan masaya sunulan ikonik bir yemektir. Bizim mutfağımızdaki patlıcanlı "Şakşuka" sosuyla isim benzerliği taşısa da, bu tarifte başrol baharatlarla özleşen domates tabanı ve bu tabanın içinde poşe edilen bütün yumurtalardır.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (küp doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates veya biber salçası

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kimyon (yemeğin imza baharatıdır)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (tercihen tütsülenmiş)

Yarım çay kaşığı pul biber veya acı toz biber

Tuz ve karabiber

Üzeri İçin: İnce kıyılmış taze kişniş veya maydanoz, isteğe göre ufalanmış beyaz peynir

Yapılışı