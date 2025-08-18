Kahvaltı için pratik tarif: Biberli yumurta

Türkiye’nin köy kahvaltılarında neredeyse her evde pişirilen biberli yumurta, taze yeşil biberlerin kavrulup yumurtayla birleşmesiyle ortaya çıkan hem ekonomik hem de lezzetli bir yemek. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, sofralara nostaljik bir tat da katıyor.

BİBERLİ YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

5-6 adet yeşil köy biberi (acı veya tatlı tercih edilebilir)

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı