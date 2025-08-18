Kahvaltı için pratik tarif: Biberli yumurta

Türkiye’nin köy kahvaltılarında neredeyse her evde pişirilen biberli yumurta, taze yeşil biberlerin kavrulup yumurtayla birleşmesiyle ortaya çıkan hem ekonomik hem de lezzetli bir yemek. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, sofralara nostaljik bir tat da katıyor.
BİBERLİ YUMURTA TARİFİ
Malzemeler
- 5-6 adet yeşil köy biberi (acı veya tatlı tercih edilebilir)
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Biberleri halka halka doğrayın.
- Tavaya yağı alın, biberleri ekleyip kavurun.
- Biberler hafifçe kızarıp kokusu çıkınca üzerine yumurtaları kırın.
- Dilerseniz yumurtaları karıştırarak, dilerseniz sarılarını bütün bırakarak pişirin.
- Tuz ve karabiber ekledikten sonra sıcak sıcak servis edin.