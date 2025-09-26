Kahvaltı için pratik tarif: Peynirli Ispanaklı Omlet

Kahvaltı sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan omlet, farklı malzemelerle zenginleştirildiğinde hem doyurucu hem de besleyici bir öğün haline geliyor. Ispanak ve peynirle hazırlanan bu omlet, protein ve vitamin bakımından zengin içeriğiyle güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

PEYNİRLİ ISPANAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı doğranmış taze ıspanak

1/3 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz (damak zevkinize göre)

Karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı