Kahvaltı için pratik tarif: Peynirli Ispanaklı Omlet

Kahvaltı sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan omlet, farklı malzemelerle zenginleştirildiğinde hem doyurucu hem de besleyici bir öğün haline geliyor. Ispanak ve peynirle hazırlanan bu omlet, protein ve vitamin bakımından zengin içeriğiyle güne sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.
PEYNİRLİ ISPANAKLI OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı doğranmış taze ıspanak
- 1/3 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- Tuz (damak zevkinize göre)
- Karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Yumurtaları bir kaseye kırın ve tuz ile karabiber ekleyerek iyice çırpın.
- Tavaya yağı alın, hafif kızınca doğranmış ıspanakları ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.
- Çırptığınız yumurtaları ıspanakların üzerine dökün.
- Yumurtalar hafifçe pişmeye başladığında üzerine peyniri serpiştirin.
- Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde omlet tamamen pişene kadar bekleyin.
- Omleti ikiye katlayarak sıcak servis yapın.