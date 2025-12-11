Kahvaltı masalarının ekonomik lezzeti: Ev yapımı çikolata kreması tarifi

Ev yapımı çikolata kreması, son yıllarda endüstriyel ürünlere karşı artan bilinçle birlikte daha çok tercih edilmeye başladı. Kontrollü malzeme kullanımı ve kişiselleştirilebilir kıvamı sayesinde evde yapılan kremalar hem daha ekonomik hem de daha güvenilir bir seçenek. Aşağıdaki tarif, zahmetsiz hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan yoğun bir çikolata kreması ortaya çıkarıyor.
EV YAPIMI ÇİKOLATA KREMASI
Malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
- 80 gram bitter çikolata (opsiyonel, kıvam ve aroma derinliği için)
Yapılışı
- Süt, kakao, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alıp pürüz kalmayacak şekilde çırpın.
- Orta ateşte karışımı koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
- Kıvamı yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın ve sıcağı geçmeden tereyağı ile sıvı yağı ekleyin.
- Bitter çikolatayı küçük parçalar halinde tencereye bırakın, tamamen eriyene kadar karıştırın.
- Vanilini ekleyerek karışımı son kez çırpın ve ılıdıktan sonra cam bir kavanoza aktarın.
- Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra sürülebilir hale gelir.