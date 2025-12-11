Kahvaltı masalarının ekonomik lezzeti: Ev yapımı çikolata kreması tarifi

Ev yapımı çikolata kreması, son yıllarda endüstriyel ürünlere karşı artan bilinçle birlikte daha çok tercih edilmeye başladı. Kontrollü malzeme kullanımı ve kişiselleştirilebilir kıvamı sayesinde evde yapılan kremalar hem daha ekonomik hem de daha güvenilir bir seçenek. Aşağıdaki tarif, zahmetsiz hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan yoğun bir çikolata kreması ortaya çıkarıyor.

EV YAPIMI ÇİKOLATA KREMASI

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

80 gram bitter çikolata (opsiyonel, kıvam ve aroma derinliği için)

Yapılışı