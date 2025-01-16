Kahvaltı sofralarına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tavada yumurtalı tost tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:36

Kahvaltı sofralarının sevilen ve pratik lezzetlerinden biri olan tavada yumurtalı tost, hem doyurucu hem de nefis bir alternatiftir. Lezzetli ve kolay hazırlanabilir bir seçenek arıyorsanız, bu tarif tam size göre! İşte, adım adım tavada yumurtalı tost yapımı...

TAVADA YUMURTALI TOST TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

1 adet yumurta

2 dilim kaşar peyniri

1 dilim sucuk (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

TAVADA YUMURTALI TOST YAPILIŞI

Bir kasede yumurtayı kırın ve içine bir tutam tuz ile karabiber ekleyerek iyice çırpın.

Orta boy bir tavayı ocağa alın ve içine tereyağını ekleyip eritin.

Tost ekmeklerinin her iki yüzünü de çırpılmış yumurtaya bulayın.

Yumurtaya buladığınız ekmekleri, ısınmış tavada her iki yüzü altın rengini alana kadar kızartın.

Kızarmış ekmek dilimlerinden birinin üzerine kaşar peyniri ve isteğe bağlı olarak sucuk dilimlerini yerleştirin.

Üzerine diğer ekmek dilimini kapatın.

Tostu tavaya tekrar koyarak kaşar peyniri eriyene kadar kısık ateşte ısıtın.

Gerekirse tavayı bir kapakla kapatarak peynirin daha hızlı erimesini sağlayabilirsiniz.

Hazırladığınız yumurtalı tostu dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanında çay veya taze sıkılmış portakal suyu ile harika bir kahvaltı keyfi yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!