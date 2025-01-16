Kahvaltı sofralarına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tavada yumurtalı tost tarifi
Güne hızlı ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için tavada yumurtalı tost, pratikliğiyle öne çıkan enfes bir tarifti.r Peki, kahvaltı sofralarına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavada yumurtalı tost tarifi...
Kahvaltı sofralarının sevilen ve pratik lezzetlerinden biri olan tavada yumurtalı tost, hem doyurucu hem de nefis bir alternatiftir. Lezzetli ve kolay hazırlanabilir bir seçenek arıyorsanız, bu tarif tam size göre! İşte, adım adım tavada yumurtalı tost yapımı...
TAVADA YUMURTALI TOST TARİFİ
Malzemeler:
2 dilim tost ekmeği
1 adet yumurta
2 dilim kaşar peyniri
1 dilim sucuk (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
TAVADA YUMURTALI TOST YAPILIŞI
Bir kasede yumurtayı kırın ve içine bir tutam tuz ile karabiber ekleyerek iyice çırpın.
Orta boy bir tavayı ocağa alın ve içine tereyağını ekleyip eritin.
Tost ekmeklerinin her iki yüzünü de çırpılmış yumurtaya bulayın.
Yumurtaya buladığınız ekmekleri, ısınmış tavada her iki yüzü altın rengini alana kadar kızartın.
Kızarmış ekmek dilimlerinden birinin üzerine kaşar peyniri ve isteğe bağlı olarak sucuk dilimlerini yerleştirin.
Üzerine diğer ekmek dilimini kapatın.
Tostu tavaya tekrar koyarak kaşar peyniri eriyene kadar kısık ateşte ısıtın.
Gerekirse tavayı bir kapakla kapatarak peynirin daha hızlı erimesini sağlayabilirsiniz.
Hazırladığınız yumurtalı tostu dilimleyerek sıcak servis edin.
Yanında çay veya taze sıkılmış portakal suyu ile harika bir kahvaltı keyfi yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor