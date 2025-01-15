Karadeniz mutfağının efsanesi: Hamsili Pilav tarifi
Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan hamsili pilav, hem görüntüsü hem de tadıyla sofraların vazgeçilmezi. İşte Karadeniz’in doğasından sofralarımıza gelen bu eşsiz yemeğin tarifi!
Karadeniz mutfağı, kendine has lezzetleri ve özgün yemekleriyle Türk mutfağında özel bir yere sahiptir. Bu mutfağın en dikkat çekici yemeklerinden biri olan hamsili pilav, özellikle deniz ürünleri severlerin gözdesi.
HAMSİLİ PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram ayıklanmış taze hamsi
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 orta boy soğan (ince doğranmış)•
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 demet ince kıyılmış dereotu
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Fırın tepsisi için zeytinyağı
Yapılış
- Pirinci bir kaba alın ve nişastası çıkana kadar birkaç kez yıkayın. Üzerine ılık su ekleyerek 20 dakika kadar bekletin, ardından süzün.
- Bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Dolmalık fıstıkları ekleyin ve hafifçe kavurun.
- Yıkanmış pirinci ekleyerek 2-3 dakika kavurmaya devam edin.
- Kuş üzümünü, şekeri, tuzu, karabiberi, yenibaharı ve dereotunu ekleyin.
- Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayın.
- Ayıklanmış hamsileri sırtları tepsiye gelecek şekilde sık aralıklarla dizin.
- Pişen pilavı hamsilerin üzerine dikkatlice yayın.
- Kalan hamsileri pilavın üzerine yine sırtları üste gelecek şekilde dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamsiler kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız hamsili pilavı dilimleyerek sıcak servis yapın.
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