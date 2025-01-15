Karadeniz mutfağının efsanesi: Hamsili Pilav tarifi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:32

Karadeniz mutfağı, kendine has lezzetleri ve özgün yemekleriyle Türk mutfağında özel bir yere sahiptir. Bu mutfağın en dikkat çekici yemeklerinden biri olan hamsili pilav, özellikle deniz ürünleri severlerin gözdesi.

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

500 gram ayıklanmış taze hamsi

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan (ince doğranmış)•

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

1 demet ince kıyılmış dereotu

1,5 su bardağı sıcak su

Fırın tepsisi için zeytinyağı

Yapılış