İspanyol mutfağının pratik lezzet: Empanadas tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 22:20

Güncelleme: 02.04.2025 - 22:20

Latin Amerika ülkelerinde de farklı yorumlarıyla yaygın olsa da, Empanadas kökeni İspanya’ya dayanan geleneksel bir lezzet. İç harcında et, tavuk, sebze ya da peynir kullanılabilen bu kapalı hamur işi, doyuruculuğu ve pratikliği sayesinde dünya mutfağında haklı bir ün kazanmış durumda. Dışı altın sarısı çıtır çıtır, içi ise aromatik baharatlarla lezzetlendirilmiş enfes bir iç harçla dolu olan empanadas’lar, hem misafir sofralarında hem de günün her saatinde keyifle tüketilebilecek bir tarif.

EMPANADAS TARİFİ

Hamur İçin:

3 su bardağı un

125 g tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı soğuk su (gerektikçe azar azar ekleyin)

İç Harç İçin (klasik kıymalı):

300 g dana kıyma

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

Zeytinyağı

Tuz, karabiber, kimyon

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı (çırpılmış)

Hazırlanışı: