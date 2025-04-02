İspanyol mutfağının pratik lezzet: Empanadas tarifi
İspanyol mutfağının en pratik ve doyurucu hamur işlerinden biri olan Empanadas, çıtır hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla sofralara Akdeniz rüzgarı estiriyor. Hem fırında hem yağda pişirilebilen bu tarif, ister ana yemek, ister atıştırmalık olarak mükemmel bir seçenek. Üstelik iç harcını damak tadınıza göre şekillendirmek mümkün!
Latin Amerika ülkelerinde de farklı yorumlarıyla yaygın olsa da, Empanadas kökeni İspanya’ya dayanan geleneksel bir lezzet. İç harcında et, tavuk, sebze ya da peynir kullanılabilen bu kapalı hamur işi, doyuruculuğu ve pratikliği sayesinde dünya mutfağında haklı bir ün kazanmış durumda. Dışı altın sarısı çıtır çıtır, içi ise aromatik baharatlarla lezzetlendirilmiş enfes bir iç harçla dolu olan empanadas’lar, hem misafir sofralarında hem de günün her saatinde keyifle tüketilebilecek bir tarif.
EMPANADAS TARİFİ
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 125 g tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı soğuk su (gerektikçe azar azar ekleyin)
İç Harç İçin (klasik kıymalı):
- 300 g dana kıyma
- 1 adet soğan (küçük doğranmış)
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kimyon
Üzeri İçin:
- 1 adet yumurta sarısı (çırpılmış)
Hazırlanışı:
- Hamuru hazırlayın: Un ve tuzu geniş bir kaba alın. Tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla ufalayın. Yumurta ve azar azar soğuk su ekleyerek yumuşak ama toparlanan bir hamur elde edin. Hamuru streçleyip 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
- İç harcı hazırlayın: Tavaya biraz zeytinyağı alın, soğan ve sarımsağı kavurun. Kıymayı ekleyin ve iyice pişene kadar kavurun. Salça ve baharatları ilave edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. İsteğe göre zeytin ya da haşlanmış yumurta da ekleyebilirsiniz.
- Şekillendirme: Dinlenen hamuru unlu zeminde ince açın. Su bardağı ya da kalıpla daireler kesin. Her dairenin ortasına iç harçtan koyun, kenarlarını katlayarak yarım ay şeklinde kapatın ve çatal yardımıyla kenarlarını bastırarak mühürleyin.
- Pişirme: Empanadas’ları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Etiketler: #tarif #Latin Amerika #empanada
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