Yavru vatandan geleneksel bir tatlı esintisi: Gullurikya Tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:24

Güncelleme: 02.04.2025 - 20:24

Kıbrıs mutfağı, tarihsel mirası ve doğallığıyla Akdeniz'in en özgün lezzetlerinden bazılarını sunar. Bu lezzetlerden biri olan Gullurikya, üzüm pekmeziyle yapılan geleneksel ve sade bir tatlıdır. Özellikle bağ bozumu zamanlarında hazırlanan bu tarif, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de enerji veren doğal bir atıştırmalıktır.

GULLURİKYA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı üzüm pekmezi

2,5 su bardağı su

1 su bardağı buğday unu

1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz içi veya badem (isteğe bağlı)

Tarçın (üzeri için)

Susam (isteğe bağlı, süsleme için)

Hazırlanışı: