Yavru vatandan geleneksel bir tatlı esintisi: Gullurikya Tarifi
Kıbrıs mutfağının köy geleneklerinden gelen Gullurikya, sadeliği ve doğallığıyla ön plana çıkan bir üzüm pekmezli bir tatlıdır. İçeriğinde ne rafine şeker ne de katkı maddesi bulunan bu sağlıklı lezzet, hem nostaljik hem de besleyici bir alternatif sunuyor.
Kıbrıs mutfağı, tarihsel mirası ve doğallığıyla Akdeniz'in en özgün lezzetlerinden bazılarını sunar. Bu lezzetlerden biri olan Gullurikya, üzüm pekmeziyle yapılan geleneksel ve sade bir tatlıdır. Özellikle bağ bozumu zamanlarında hazırlanan bu tarif, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de enerji veren doğal bir atıştırmalıktır.
GULLURİKYA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı üzüm pekmezi
- 2,5 su bardağı su
- 1 su bardağı buğday unu
- 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz içi veya badem (isteğe bağlı)
- Tarçın (üzeri için)
- Susam (isteğe bağlı, süsleme için)
Hazırlanışı:
- Sıvı karışımı hazırlayın: Genişçe bir tencereye su ve üzüm pekmezini alın. Ocağa koymadan önce iyice karıştırarak pekmezin çözülmesini sağlayın.
- Unu ekleyin: Karışımı orta ateşte ısıtırken azar azar unu ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
- Koyulaştırma: Karışım koyulaşana ve muhallebi kıvamı alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Koyu ama akışkan bir kıvam elde ettiğinizde ocaktan alın.
- Servis aşaması: Karışımı kaşıkla geniş bir tepsiye veya tek porsiyonluk kaselere dökün. Üzerine ceviz içi, tarçın ve isteğe göre susam serpin. Soğuduktan sonra dilimleyerek veya kaşıkla servis edebilirsiniz.
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