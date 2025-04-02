Japon sokaklarından sofranıza gelen lezzet: Yakisoba Pan tarifi
Hem noodle, hem sandviç… Japon mutfağının en yaratıcı sokak lezzetlerinden biri olan Yakisoba Pan, doyurucu ve eğlenceli bir tarif. Sote eriştelerin yumuşacık sandviç ekmeğiyle buluştuğu bu lezzet, klasik noodle tariflerine farklı bir bakış kazandırıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif, hem farklı tatlar denemek isteyenler için hem de Japon mutfağı meraklıları için birebir!
Japonya’nın hareketli sokaklarında karşınıza çıkabilecek en ilginç ve doyurucu atıştırmalıklardan biri şüphesiz Yakisoba Pan. Bir sandviçin içine noodle konur mu demeyin; Japonlar bunu yıllar önce yapmış ve sonuç gerçekten şaşırtıcı derecede lezzetli olmuş! Yumuşak bir hot dog ekmeği içerisine yerleştirilen kızarmış sebzeli noodle (yakisoba), ketçap ve mayonezle tamamlanarak hem sokakta ayakta tüketilebilen hem de evde kolayca hazırlanabilen pratik bir öğüne dönüşüyor.
YAKISOBA PAN TARİFİ
Malzemeler
Yakisoba için:
- 100 g buğday eriştesi (ya da ramen noodle)
- 1/2 havuç (jülyen doğranmış)
- 1/2 soğan (ince doğranmış)
- 1/2 yeşil biber (jülyen doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ (susam yağı tercih edilir)
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu
- 1 tatlı kaşığı ketçap
- Bir tutam tuz & karabiber
Sandviç için:
- 2 adet yumuşak hot dog ekmeği
- Japon mayonezi (Kewpie) veya klasik mayonez
Hazırlanışı:
- Erişteleri haşlayın: Paket üzerindeki talimata göre erişteleri haşlayın ve süzüp bir kenarda bekletin.
- Sebzeleri soteleyin: Bir tavaya sıvı yağı alın. Soğan, havuç ve biberleri birkaç dakika soteleyin. Yumuşadıklarında erişteleri ekleyin.
- Sosları ekleyin: Soya sosu, Worcestershire sosu ve ketçabı ekleyin. Tüm malzemeyi birkaç dakika daha karıştırarak soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Sandviçi hazırlayın: Ekmekleri ortadan açın ama tamamen kesmeyin. İçlerine dilerseniz biraz ince kıyılmış lahana serpiştirin. Üzerine sıcak yakisoba karışımını yerleştirin.
- Son dokunuş: Üzerine Japon mayonezi gezdirin, nori parçaları ya da turşu zencefille süsleyin.
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