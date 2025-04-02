Japon sokaklarından sofranıza gelen lezzet: Yakisoba Pan tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:52

Güncelleme: 02.04.2025 - 23:52

Japonya’nın hareketli sokaklarında karşınıza çıkabilecek en ilginç ve doyurucu atıştırmalıklardan biri şüphesiz Yakisoba Pan. Bir sandviçin içine noodle konur mu demeyin; Japonlar bunu yıllar önce yapmış ve sonuç gerçekten şaşırtıcı derecede lezzetli olmuş! Yumuşak bir hot dog ekmeği içerisine yerleştirilen kızarmış sebzeli noodle (yakisoba), ketçap ve mayonezle tamamlanarak hem sokakta ayakta tüketilebilen hem de evde kolayca hazırlanabilen pratik bir öğüne dönüşüyor.

YAKISOBA PAN TARİFİ

Malzemeler

Yakisoba için:

100 g buğday eriştesi (ya da ramen noodle)

1/2 havuç (jülyen doğranmış)

1/2 soğan (ince doğranmış)

1/2 yeşil biber (jülyen doğranmış)

1 tatlı kaşığı sıvı yağ (susam yağı tercih edilir)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu

1 tatlı kaşığı ketçap

Bir tutam tuz & karabiber

Sandviç için:

2 adet yumuşak hot dog ekmeği

Japon mayonezi (Kewpie) veya klasik mayonez

Hazırlanışı: