Çayın yanına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kıyır kıyır mayasız poğaça tarifi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:00

Mayasız poğaça, pratikliği ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmez tariflerinden biridir. Hamur mayalamak için uzun süre beklemek istemeyenler için mükemmel bir alternatif olan bu tarif, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar her ana uygun bir atıştırmalık sunar. İşte, yumuşacık dokusu ve nefis tadıyla herkesin beğenisini kazanacak mayasız poğaça tarifi...

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

Beyaz peynir, kaşar peyniri, patates püresi veya dilediğiniz malzeme

MAYASIZ POĞAÇA YAPILIŞI

Bir kaba yoğurt, sıvı yağ, yumurta, sirke, tuz ve şekeri ekleyip çırpın.

Üzerine kabartma tozunu ve kontrollü bir şekilde unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamur dinlenirken iç harcı için dilediğiniz malzemeyi hazırlayın.

Beyaz peynir ve maydanoz karışımı klasik bir seçenek olabilir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın.

Ortasına iç harcı koyup kapatın ve yuvarlayarak şekil verin.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp isteğe bağlı olarak çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!