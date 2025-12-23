Kahvaltı sofralarını renklendiren lezzet: Muhammara tarifi

Muhammara, kökeni Orta Doğu mutfağına dayanan ve özellikle Levanten sofralarında sıkça yer alan aromatik bir mezedir. İsmini kırmızı anlamına gelen köklerden alan bu özel tarif, közlenmiş kırmızı biberin yoğun tadını ceviz, zeytinyağı ve nar ekşisiyle buluşturur. Tatlı, ekşi ve hafif acı notaların dengeli birleşimi sayesinde muhammara; sadece bir meze değil, aynı zamanda ekmek üstü sürülebilen, kahvaltılarda ve davet sofralarında kendine yer bulan çok yönlü bir lezzettir. Peki, her öğüne çok yakışan bu nefis Orta Doğu lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis muhammara tarifi...

MUHAMMARA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet kırmızı kapya biber (közlenmiş)

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre acı)

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

MUHAMMARA TARİFİ

Közlenmiş kırmızı biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin.

Biberleri mutfak robotuna alın. Üzerine ceviz içini, galeta ununu ve sarımsağı ekleyin.

Domates salçası, nar ekşisi, zeytinyağı ve baharatları ilave edin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz ama hafif taneli bir kıvam alana kadar çekin.

Kıvamı çok koyu olursa az miktarda zeytinyağı ekleyerek ayarlayın.

Muhammara’yı servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirerek sunum yapın.

Muhammara’yı taze pide, lavaş veya kızarmış ekmekle servis edebilir; kahvaltılarda, meze tabaklarında ya da ızgara et ve sebzelerin yanında değerlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!