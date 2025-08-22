Kahvaltı sofralarının tatlı dokunuşu: French toast

Fransa’dan dünyaya yayılan ve bugün pek çok ülkede kahvaltının vazgeçilmezi olan French Toast, hem pratikliği hem de tatlı lezzetiyle güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu tarif, meyve ve bal ya da çikolata sosuyla birleştiğinde tam bir kahvaltı yıldızı haline geliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz French Toast tarifi...

FRENCH TOAST TARİFİ

wMalzemeler

4 dilim ekmek (tercihen bir gün önceden kalmış)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için: Bal, reçel, çikolata sosu veya taze meyve

Yapılışı

Geniş bir kapta yumurta, süt, şeker ve tarçını çırpın.

Ekmek dilimlerini bu karışıma batırın, iki tarafının da iyice ıslanmasını sağlayın.

Tavada tereyağını eritin, ekmek dilimlerini altın rengi alana kadar iki taraflı kızartın.

Servis tabağına alın, üzerine bal veya çikolata sosu gezdirin. İsterseniz taze meyvelerle süsleyin.