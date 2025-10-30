Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ispanaklı börek tarifi

Kahvaltılarda çayla birlikte mis gibi kokusuyla sofrayı şenlendiren ıspanaklı börek, Anadolu mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Hem besleyici hem de pratik bu börek, ister hazır yufkayla ister el açmasıyla yapılabilir. İç harcında kullanılan ıspanak, peynir ve soğan karışımı ise her lokmada lezzet patlaması yaşatır.

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

MALZEMELER

İç harcı için:

500 gram taze ıspanak

1 orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı kaşar da eklenebilir)

Yufkaları ıslatmak için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI