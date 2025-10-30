Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ispanaklı börek tarifi

Kahvaltılarda çayla birlikte mis gibi kokusuyla sofrayı şenlendiren ıspanaklı börek, Anadolu mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Hem besleyici hem de pratik bu börek, ister hazır yufkayla ister el açmasıyla yapılabilir. İç harcında kullanılan ıspanak, peynir ve soğan karışımı ise her lokmada lezzet patlaması yaşatır.
ISPANAKLI BÖREK TARİFİ
MALZEMELER
İç harcı için:
- 500 gram taze ıspanak
- 1 orta boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 100 gram beyaz peynir (isteğe bağlı kaşar da eklenebilir)
Yufkaları ıslatmak için:
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
- Ispanakları hazırlayın: Ispanakları ayıklayıp bol suyla birkaç kez yıkayın. Suyu süzüldükten sonra ince ince doğrayın.
- İç harcı kavurun: Tavada sıvı yağı ısıtın, küçük doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Ardından ıspanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın, ocağı kapattıktan sonra beyaz peyniri ilave edin.
- Sosu hazırlayın: Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Bu karışım, yufkaların hem yumuşak hem de çıtır olmasını sağlar.
- Böreği oluşturun: İlk yufkayı tezgaha serin, üzerine sostan gezdirin. İkinci yufkayı serip aynı işlemi uygulayın. Üçüncü yufkayı da serip kalan sosun yarısını üzerine dökün.
- Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın her tarafına eşit şekilde yayın. Ardından rulo yaparak sarın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin.
- Üzerine son dokunuş: Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam veya çörek otu serpin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü altın rengini alana kadar yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
- Dinlendirip servis edin: Fırından çıkan böreği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip sıcak servis yapın.