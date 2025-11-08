Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Sigara böreği tarifi

Türk mutfağının en bilinen hamur işleri arasında yer alan sigara böreği, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar günün her anında tercih edilir. İnce yufkanın içine beyaz peynir ve maydanoz konularak hazırlanan bu geleneksel börek, az malzemeyle yüksek lezzet sunar. Kızartma süresi ve yağ oranına dikkat edildiğinde çıtır dokusu ile fark yaratır.
SİGARA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 200 gram beyaz peynir veya lor peyniri
- Yarım demet maydanoz
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- İç harcı hazırlayın: Peynir bir kaseye alınır, ince doğranmış maydanoz eklenir ve karıştırılır.
- Yufkaları kesin: Yufkalar düz bir zemine serilir, önce ikiye ardından üçgen olacak şekilde 8 eşit parçaya bölünür.
- İç harcı yerleştirin: Her üçgen yufkanın geniş kısmına bir tatlı kaşığı iç harç konur.
- Sarma işlemi: Kenarları içe doğru kapatılır ve ucu hafifçe suyla ıslatılarak sigara biçiminde sarılır.
- Kızartma aşaması: Derin bir tavada sıvı yağ ısıtılır, börekler altın rengi alıncaya kadar kızartılır.
- Yağını süzdürün: Fazla yağını çekmemesi için börekler kağıt havlu üzerine alınır.