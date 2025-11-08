Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Sigara böreği tarifi

Türk mutfağının en bilinen hamur işleri arasında yer alan sigara böreği, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar günün her anında tercih edilir. İnce yufkanın içine beyaz peynir ve maydanoz konularak hazırlanan bu geleneksel börek, az malzemeyle yüksek lezzet sunar. Kızartma süresi ve yağ oranına dikkat edildiğinde çıtır dokusu ile fark yaratır.

SİGARA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet maydanoz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı