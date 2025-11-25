Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Çıtır Muska Böreği tarifi

Kahvaltı kültürünün güçlü olduğu Türkiye’de börek çeşitleri her zaman sofraların en özel parçalarından biri olmuştur. Bu çeşitlerin arasında Çıtır Muska Böreği, hem çayın yanında atıştırmalık olarak tüketilebilmesi hem de hızlı hazırlanabilmesiyle öne çıkar. İnce yufkanın narin yapısını koruyarak kızartılan bu üçgen börekler, özellikle pazar kahvaltılarının yıldızı olmaya devam ediyor.

ÇITIR MUSKA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yufka

200 g beyaz peynir veya lor

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

1 tutam dereotu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

Bir miktar su

YAPILIŞI