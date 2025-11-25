Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Çıtır Muska Böreği tarifi

Kahvaltı kültürünün güçlü olduğu Türkiye’de börek çeşitleri her zaman sofraların en özel parçalarından biri olmuştur. Bu çeşitlerin arasında Çıtır Muska Böreği, hem çayın yanında atıştırmalık olarak tüketilebilmesi hem de hızlı hazırlanabilmesiyle öne çıkar. İnce yufkanın narin yapısını koruyarak kızartılan bu üçgen börekler, özellikle pazar kahvaltılarının yıldızı olmaya devam ediyor.
ÇITIR MUSKA BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 200 g beyaz peynir veya lor
- 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)
- 1 tutam dereotu (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Kızartmak için sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- Bir miktar su
YAPILIŞI
- Beyaz peyniri bir kaseye alın, maydanoz ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.
- Yufkayı tezgâha serin ve geniş şeritler oluşturacak şekilde 6–7 cm eninde uzunlamasına kesin.
- Unu az suyla karıştırarak hafif koyu kıvamlı bir yapıştırma harcı hazırlayın.
- Her bir yufka şeridinin ucuna peynirli harçtan bir tatlı kaşığı koyun.
- Ucundan tutup üçgen şeklinde katlayarak muska formu oluşturun; katladıkça ucuna unlu sudan sürerek kapatın.
- Tüm şeritleri aynı şekilde sarın.
- Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve börekleri kızgın yağda arkalı önlü altın rengi olana kadar kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
- Sıcak olarak servis edin; çay ile mükemmel uyum sağlar.