Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı: Tuzlu kek tarifi...

Sabah kahvaltılarında farklı tatlar arayanlar için hem pratik hem de doyurucu bir tarif geliyor. Peynirin tuzu, zeytinin aroması ve dereotunun ferahlığıyla buluşan bu tuzlu kek, çay saatlerinden piknik menülerine kadar her sofraya uyum sağlıyor. İşte adım adım yapımı…

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Yarım demet dereotu (ince doğranmış)

İsteğe göre kaşar peyniri rendesi (üzeri için)

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Üzerine yoğurt ve sıvı yağı ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek kek hamuru kıvamına getirin.

Ufalanmış beyaz peynir, dilimlenmiş zeytin ve ince doğranmış dereotunu hamura ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlanmış kek kalıbına dökün.

İsteğe bağlı olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyip servis edin.