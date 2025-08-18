Kahvaltı sofrasının baş tacı: Çakallı menemeni tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Çakallı Menemeni, adını Samsun’un Çakallı beldesinden alıyor. Klasik menemenden farklı olarak sahanda tereyağıyla pişirilen ve domatesin suyunu çekmesi için uzun süre kaynatılan bu özel tarif, lezzetiyle ününü il sınırlarının ötesine taşımış durumda.
ÇAKALLI MENEMENİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet olgun domates
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet yeşil biber
- Tuz
- Pul biber
Yapılışı
- Tereyağı ve sıvı yağı sahana alın, kısık ateşte eritin.
- İnce doğranmış biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
- Kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesleri ekleyin. Suyunu tamamen çekene kadar, ağır ateşte uzun süre pişirin. (Bu aşama Çakallı menemeni özel kılar.)
- Domatesler kıvam aldığında yumurtaları sahanda kırın.
- Çakallı usulünde yumurtalar karıştırılmaz; beyazı pişerken sarısı hafif akışkan bırakılır.
- Tuz ve pul biber serpilerek sıcak sıcak servis edilir.