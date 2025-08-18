Kahvaltı sofrasının baş tacı: Çakallı menemeni tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Çakallı Menemeni, adını Samsun’un Çakallı beldesinden alıyor. Klasik menemenden farklı olarak sahanda tereyağıyla pişirilen ve domatesin suyunu çekmesi için uzun süre kaynatılan bu özel tarif, lezzetiyle ününü il sınırlarının ötesine taşımış durumda.

ÇAKALLI MENEMENİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet olgun domates

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yeşil biber

Tuz

Pul biber

Yapılışı