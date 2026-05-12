Kahvaltıdan çay saatine uzanan enfes lezzet: Kaşarlı sosisli tava böreği tarifi

Kısa sürede hazırlanan pratik tarifler arasında yıldız gibi parlayan kaşarlı sosisli tava böreği, özellikle kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin favorisi olmaya aday. Tavada kolayca pişmesi sayesinde fırın derdi olmadan hazırlanan bu börek, eriyen kaşar peyniri ve nefis sosis aromasıyla her lokmada iştah kabartıyor. Ani gelen misafirler için kurtarıcı olacak bu tarif, çıtır yufka dokusuyla klasik börek tariflerinden çok daha farklı bir lezzet sunuyor. İşte enfes kaşarlı sosisli tava böreği tarifi...

KAŞARLI SOSİSLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

4 adet sosis

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tutam karabiber

1 tutam pul biber

Tava için:

1 yemek kaşığı tereyağı

KAŞARLI SOSİSLİ TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Sosisleri küçük küçük doğrayıp tavada hafifçe soteleyin.

Bir kasede yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.

Kaşar peynirini ve baharatları ekleyip karıştırın.

Yapışmaz tavayı tereyağı ile yağlayın.

İlk yufkayı tavaya yerleştirip kenarlarını dışarı sarkıtın.

Üzerine sostan sürün.

İkinci yufkayı parçalayarak yerleştirin ve sosisli iç harcı yayın.

Kalan yufkayı da ekledikten sonra tavadan sarkan yufkaları kapatın.

Kısık ateşte altı kızarana kadar pişirin.

Düz bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da kızartın.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!