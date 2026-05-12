Sıcak kahveyle serinleten lezzet: Affogato tarifi

Kahve ve dondurmanın buluştuğu affogato, son yılların en popüler tatlı-kahve tariflerinden biri haline geldi. Özellikle yaz aylarında ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan bu İtalyan lezzeti, yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki affogato nedir, nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz affogato tarifi…

AFFOGATO NEDİR?

Affogato, sıcak espresso kahvenin vanilyalı dondurma üzerine dökülmesiyle hazırlanan klasik bir İtalyan tatlısıdır. İtalyanca’da “boğulmuş” anlamına gelen affogato, dondurmanın sıcak kahveyle birleşmesi sayesinde yoğun aromalı ve kremamsı bir tat ortaya çıkarır.

AFFOGATO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 top vanilyalı dondurma

1 shot sıcak espresso

İsteğe bağlı olarak:

Rendelenmiş çikolata

Fındık veya badem parçaları

Karamel sos

AFFOGATO NASIL YAPILIR?

Servis bardağına veya küçük bir kaseye vanilyalı dondurmayı yerleştirin.

Taze hazırlanmış sıcak espressoyu dondurmanın üzerine dökün.

İsteğe göre çikolata rendesi, kuruyemiş veya karamel sos ekleyin.

Bekletmeden servis edin.