Kahvaltılar için enfes çıtırlıkta bir lezzet: Paçanga böreği

Mutfak literatüründe kökenleri İstanbul’un tarihi semtlerine ve özellikle eski lokanta kültürüne dayanan Paçanga Böreği, tam bir doku ve malzeme sentezidir. Bir ara sıcak klasiği olan bu böreği diğer yufka tariflerinden ayıran en temel karakteristik özellik; iç harcının önceden pişirilmeden, tamamen çiğ katmanlar halinde yufkaya sarılması ve pişme esnasında pastırmanın kendine has yağı ile eriyen kaşarın domates suyunda demlenmesidir.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet taze günlük yufka (üçgen şeklinde dilimlenecek)

150 gram kaliteli yemeklik pastırma (çemeni hafifçe temizlenmiş ve şeritler halinde doğranmış)

1.5 su bardağı rendelenmiş veya ince dilimlenmiş taze kaşar peyniri (bolca uzaması için)

1 adet kırmızı kapya biber (milimetrik küpler halinde doğranmış)

2 adet yeşil köy biberi (çekirdekleri temizlenmiş, küçük doğranmış)

1 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş, çekirdekli sulu kısmı tamamen atılmış ve sadece etli kısmı küp doğranmış)

1 su bardağı galeta unu veya panko

2 adet çırpılmış yumurta (veya sadece hafif sulandırılmış unlu bulamaç)

2 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek veya mısır özü yağı)

Yapılışı