Kahvaltılar için pratik lezzet: Pişi

Mutfak literatüründe hemen her yörede farklı isimlerle anılan sade pişi, az malzemeyle maksimum hacim elde etme sanatıdır. İyi bir pişinin sırrı, hamurunun kıvamında ve kızartma esnasındaki ısı yönetiminde saklıdır. Kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde ettiğimizde, maya içeride muazzam hava gözenekleri oluşturur. Bu hava gözenekleri kızgın yağ ile buluştuğu an genleşir; böylece pişinin içi hamur kalmaz, bulut gibi hafif ve pofuduk bir yapıya kavuşur.

PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Sıvı yağ

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

Yapılış