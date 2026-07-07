Kahvaltılar için pratik lezzet: Pişi

Mutfak literatüründe hemen her yörede farklı isimlerle anılan sade pişi, az malzemeyle maksimum hacim elde etme sanatıdır. İyi bir pişinin sırrı, hamurunun kıvamında ve kızartma esnasındaki ısı yönetiminde saklıdır. Kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde ettiğimizde, maya içeride muazzam hava gözenekleri oluşturur. Bu hava gözenekleri kızgın yağ ile buluştuğu an genleşir; böylece pişinin içi hamur kalmaz, bulut gibi hafif ve pofuduk bir yapıya kavuşur.
PİŞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı yoğurt
- Sıvı yağ
- Bir çay kaşığı kabartma tozu
- Tuz
Yapılış
- İlk olarak bir kasede yoğurt ve yumurtayı köpürene kadar çırp.
- Unu kontrollü olarak yavaş yavaş kaseye ekle ve yoğurmaya başla.
- Hamuru ele yapışmayacak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmaya devam et.
- Hazır hale gelen hamurun üzerini temiz bir bezle ört ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırak.
- Kızartma için tavaya yeterli miktarda sıvı yağ doldurarak ocağa yerleştir.
- Dinlenen hamurdan küçük parçalar koparıp avcunda yuvarlayarak tavadaki yağın içine koy.
- Kızaran pişileri kızartma süzgeciyle servis tabağına al.