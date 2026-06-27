Kahvaltıların bol proteinli lezzeti: Beyran çorbası tarifi

Mutfak literatüründe Gaziantep gastronomi kültürünün en karakteristik şah eserlerinden biri olan Beyran, sabahın ilk ışıklarında tüketilen geleneksel bir esnaf yemeğidir. Yapı olarak bir çorbayı andırsa da, hazırlanış tekniği ve içerdiği yoğun kalori/makro dengesiyle tam bir ana yemek disiplinine sahiptir.

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve İlikli Et Suyu Tabanı İçin:

1.5 kg kuzu gerdan veya kemikli kuzu incik (yağlı ve gövdeli bir et tercih edilmelidir)

150 gram kuzu gömlek yağı veya kuyruk yağı (geleneksel lezzet için)

1 adet kuru soğan (dörde bölünmüş)

2 diş sarımsak (bütün)

Yaklaşık 2.5 - 3 litre su (etleri haşlamak için)

Sahan Malzemeleri:

1 su bardağı pirinç (bol suda haşlanmış, süzülmüş)

10 diş sarımsak (eser miktarda et suyu ile tamamen pürüzsüz olana kadar ezilmiş)

3 yemek kaşığı acı Gaziantep pul biberi (veya ipek pul biber)

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı