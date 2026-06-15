Kahvaltıların fit ve proteinli lezzeti: Pankek tarifi

Mutfak literatüründe klasik pankekler yüksek karbonhidrat ve basit şeker içerikleri nedeniyle kan şekerini hızla yükseltip çabuk acıkmaya sebep olur. Sabahları protein odaklı beslenmek ise metabolizmayı canlandırmanın ve gün boyu tatlı krizlerini önlemenin en etkili yoludur. Bu tarifin lezzet ve doku sırrı, karmaşık karbonhidrat kaynağı olan yulafın blenderda un haline getirilmesi ve protein bağlayıcı olarak yumurta beyazlarının hacminden yararlanılmasıdır. İçerisine eklenen muz hem doğal bir tatlandırıcı görevi görür hem de potasyum dengesini sağlar; böylece dışarıdan rafine şeker eklemenize gerek kalmaz.
PROTEİN PANKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy olgun muz (doğal tatlandırıcı ve potasyum kaynağı)
- 4 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi (blenderda un haline getirilecek)
- 1 adet bütün yumurta + 2 adet yumurta beyazı (saf protein desteği)
- 3 yemek kaşığı yağsız, tuzsuz lor peyniri (veya 1 ölçek çikolatalı/vanilyalı whey protein tozu)
- Yarım çay bardağı yağsız süt veya badem sütü (kıvamı açmak için)
- 1 çay kaşığı tarçın (kan şekerini dengelemek için)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Tavayı Yağlamak İçin: Yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı
Yapılışı
- İlk olarak yulaf ezmesini kuru bir şekilde mutfak robotuna veya güçlü bir blendere alın. Yulaflar tamamen pürüzsüz, un kıvamına gelene kadar yüksek devirde 1 dakika boyunca çekin.
- Un haline gelen yulafın üzerine olgun muzu dilimleyin. Ardından 1 bütün yumurtayı, 2 yumurta beyazını, lor peynirini (veya protein tozunu) ve sütü ekleyin.
- Son olarak tarçın ve kabartma tozunu da ekleyerek tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz, hafif koyu bir bozası kıvamı alana kadar yaklaşık 1-2 dakika boyunca çekin. (Harcın çok akışkan olmaması gerekir; eğer çok sıvı olursa 1 yemek kaşığı daha yulaf ekleyebilirsiniz).
- Yapışmaz tabanlı geniş bir tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın. Yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağını tavaya ekleyip bir peçete yardımıyla tavanın her yerine incecik yayın (fazla yağ pankekin dokusunu bozar).
- Hazırladığınız harçtan birer küçük kepçe veya büyük bir yemek kaşığı yardımıyla tavaya dökün. Pankeklerin üzerinde küçük hava kabarcıkları (göz göz) oluşana kadar orta-kısık ateşte yaklaşık 2 dakika pişirin.
- Kabarcıkları gördüğünüzde bir spatula yardımıyla pankekleri nazikçe ters çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 1 dakika altın sarısı renk alana kadar pişirin. Harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.