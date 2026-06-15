Kahvaltıların fit ve proteinli lezzeti: Pankek tarifi

Mutfak literatüründe klasik pankekler yüksek karbonhidrat ve basit şeker içerikleri nedeniyle kan şekerini hızla yükseltip çabuk acıkmaya sebep olur. Sabahları protein odaklı beslenmek ise metabolizmayı canlandırmanın ve gün boyu tatlı krizlerini önlemenin en etkili yoludur. Bu tarifin lezzet ve doku sırrı, karmaşık karbonhidrat kaynağı olan yulafın blenderda un haline getirilmesi ve protein bağlayıcı olarak yumurta beyazlarının hacminden yararlanılmasıdır. İçerisine eklenen muz hem doğal bir tatlandırıcı görevi görür hem de potasyum dengesini sağlar; böylece dışarıdan rafine şeker eklemenize gerek kalmaz.

PROTEİN PANKEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy olgun muz (doğal tatlandırıcı ve potasyum kaynağı)

4 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi (blenderda un haline getirilecek)

1 adet bütün yumurta + 2 adet yumurta beyazı (saf protein desteği)

3 yemek kaşığı yağsız, tuzsuz lor peyniri (veya 1 ölçek çikolatalı/vanilyalı whey protein tozu)

Yarım çay bardağı yağsız süt veya badem sütü (kıvamı açmak için)

1 çay kaşığı tarçın (kan şekerini dengelemek için)

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tavayı Yağlamak İçin: Yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı

Yapılışı