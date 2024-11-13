Kahvaltıların protein bombası: Avokadolu sandviç tarifi
Protein ve sağlıklı yağlarla dolu bu sandviç, güne güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Yumurta ve avokadonun mükemmel uyumu, hem doyurucu hem de besleyici bir kahvaltı sunuyor.
Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için ideal bir alternatif olan yumurta ve avokadolu sandviç, yüksek protein ve lif içeriğiyle sabahları enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Hazırlaması kolay, lezzeti ise unutulmaz!
AVOKADOLU YUMURTALI SANDVİÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 1 adet haşlanmış yumurta
- 1/2 avokado
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 1 çimdik tuz
- 1 çimdik karabiber
- 1 dilim domates
- İsteğe bağlı birkaç yaprak roka veya ıspanak
Yapılışı:
- Avokadoyu bir kasede ezin, üzerine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
- Tam buğday ekmek dilimlerinin üzerine avokado püresini sürün.
- Bir dilime haşlanmış yumurtayı dilimleyerek yerleştirin.
- Üzerine domates dilimini ve isteğe bağlı roka veya ıspanak yapraklarını ekleyin.
- Diğer ekmek dilimiyle sandviçi kapatın ve hemen servis edin.
Etiketler: #sandviç #avokadolu sandviç #tarif
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı
- 9 sayfalık not bırakmışlar