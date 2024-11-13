Kahvaltıların protein bombası: Avokadolu sandviç tarifi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:27

Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için ideal bir alternatif olan yumurta ve avokadolu sandviç, yüksek protein ve lif içeriğiyle sabahları enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Hazırlaması kolay, lezzeti ise unutulmaz!

AVOKADOLU YUMURTALI SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tam buğday ekmeği

1 adet haşlanmış yumurta

1/2 avokado

1 çay kaşığı limon suyu

1 çimdik tuz

1 çimdik karabiber

1 dilim domates

İsteğe bağlı birkaç yaprak roka veya ıspanak

Yapılışı: