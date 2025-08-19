Kahvaltıların vazgeçilmezi: Ev yapımı pişi tarifi

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan pişi, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofralara lezzet katıyor. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan ve mayalanma süresinden sonra kısa sürede kızartılan pişi, yumuşacık dokusuyla hem çocukların hem de büyüklerin favorisi oluyor. Peki, kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, herkesin severek tükettiği ev yapımı pişi tarifi…

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı