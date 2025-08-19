Kahvaltıların vazgeçilmezi: Ev yapımı pişi tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan pişi, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofralara lezzet katıyor. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan ve mayalanma süresinden sonra kısa sürede kızartılan pişi, yumuşacık dokusuyla hem çocukların hem de büyüklerin favorisi oluyor.  Peki, kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, herkesin severek tükettiği ev yapımı pişi tarifi…

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

  1. Ilık süt ve suyu bir kaba alın. İçine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletin.
  2. Unu yavaş yavaş ekleyin, tuzu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
  3. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika – 1 saat kabarmaya bırakın.
  4. Mayalanan hamurdan parçalar koparıp merdane ile hafifçe açın veya elinizle bastırarak yuvarlak şekiller verin.
  5. Derin bir tavada yağı kızdırın. Hamurları orta ateşte önlü arkalı kızartın.
  6. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldırıp sıcak servis edin.
