Kahvaltıların yıldızı: Tam kıvamında menemen tarifi...

Domatesin tazeliği, biberin aroması ve yumurtanın yumuşacık dokusuyla birleşen menemen, sofraların en pratik ama en lezzetli seçeneklerinden biri. İster kahvaltıda ister hafif bir akşam yemeğinde tercih edin, bu tarifle herkes tabağını sıyıracak! İşte enfes menemen tarifi...

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

2-3 adet yeşil sivri biber (doğranmış)

3 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

3 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber

TARİF

Tavaya zeytinyağını ve (kullanıyorsanız) tereyağını alın, kızdırın.

Doğranmış biberleri ekleyin ve yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin.

Doğradığınız domatesleri tavaya alın. Suyunu salıp çekene kadar, yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Bu aşamada tuz ve baharatları ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları ister bütün bırakın ister hafifçe karıştırın. Yumurtalar çok pişmeden, hafif sulu kalacak şekilde pişirin.