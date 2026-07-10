Kahvaltılarınız için alternatif lezzet: Bambalouni

Mutfak literatüründe özellikle Tunus'un o meşhur mavi-beyaz boyalı sahil kasabası Sidi Bou Said’in sokaklarıyla özdeşleşen Bambalouni (veya Bambalouni), İtalyanların bomboloni disipliniyle Kuzey Afrika hamur işi kültürünün muazzam bir kronolojik sentezidir. Yapı olarak bizim sade pişimize benzese de, hamurunun asidite dengesi ve içerdiği yüksek nem oranı sayesinde bambaşka bir dokuya sahiptir. Hamuru o kadar cıvık ve yumuşaktır ki elle şekil verilmesi ciddi bir mutfak mahareti gerektirir.

BAMBALOUNİ TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

2 su bardağı ılık su (hamurun cıvık ve gözenekli olması için miktar yüksektir)

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tepeleme tatlı kaşığı toz şeker (mayayı uyandırmak için)

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıvı yağ (kızartma için)

Dış Kaplama İçin: 1 su bardağı toz şeker (veya orijinal Tunus usulü süzme bal)

Yapılışı