Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Pizza tadında gözleme krep tarifi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:50

Pizza tadında gözleme krep tarifi, klasik pizzadan ilham alınarak hazırlandığı için özellikle pizza severlerin damak tadına hitap edecektir. Üstelik krep hamuru sayesinde hem hafif hem de pratik bir şekilde hazırlanabilir. Peki, kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, pizza tadında gözleme krep tarifi...

PİZZA TADINDA GÖZLEME KREP TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

İç harcı için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Dilimlenmiş sucuk, salam ya da sosis

Dilimlenmiş zeytin (yeşil veya siyah)

İnce doğranmış domates ve biber

Mantar (isteğe bağlı)

Kekik, pul biber, karabiber gibi baharatlar

Pizza sosu (domates salçası, zeytinyağı, sarımsak)

PİZZA TADINDA GÖZLEME KREP YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın.

Süt, un, tuz, kabartma tozu ve yoğurdu ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpmaya devam edin.

Hamurun kıvamı boza kıvamında olmalı. Kıvamı çok yoğun olursa, biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Karışıma zeytinyağını da ekleyip tekrar karıştırın ve yaklaşık 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Pizza tadını veren malzemeleri hazırlamak için domates, biber, mantar, sucuk ve salam gibi malzemeleri küçük küçük doğrayın.

Rendelenmiş kaşar peyniri ve dilimlenmiş zeytinleri de bir kenara hazırlayın.

Dilerseniz domates salçası, sarımsak ve zeytinyağı karışımını bir kasede karıştırarak pizza sosunuzu hazırlayın.

Geniş ve yapışmaz bir tavayı ısıtın. Tavayı hafifçe yağlayın.

Hazırladığınız krep hamurundan bir kepçe alarak tavaya dökün ve ince bir tabaka halinde yayın.

Krepin altı hafif kızarınca spatula yardımıyla ters çevirin.

Krepin diğer yüzü pişerken üzerine hazırladığınız malzemeleri ekleyin.

İlk olarak pizza sosunu sürün.

Rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk, zeytin, mantar, domates ve biber gibi malzemeleri ekleyin.

Baharatlarınızı da serpiştirin.

Krepin bir yarısını malzemelerin üzerine kapatın ve altını kısarak birkaç dakika daha pişirin.

Peynir eriyene kadar krepi tavada tutun.

Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!