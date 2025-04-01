Tatlı krizlerine Alman dokunuşu: Berliner tarifi
Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve bol dolgulu… Alman mutfağının en sevilen tatlılarından Berliner, özellikle kahve eşliğinde keyifli sohbetlerin başrolü olmaya aday. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, pastane lezzetini mutfağınıza taşıyor.
Avrupa pastanelerinin vitrinlerinde sıkça rastladığımız, ortasında bolca reçel veya krema bulunan, yuvarlak ve pudra şekerli çörekler… Evet, o tatlı Alman klasiğinden bahsediyoruz: Berliner! Özellikle Almanya’da yılbaşı ve karnaval dönemlerinde vazgeçilmez hale gelen bu tatlı, zamanla tüm dünyada da kendine hayran bıraktı. Yumuşak mayalı hamuruyla, içindeki tatlı sürpriziyle ve üzerindeki pudra şekeriyle Berliner, klasik donuttan çok daha fazlası.
BERLINER TARİFİ
Malzemeler:
- 500 g un
- 1 paket kuru maya (veya 20 g yaş maya)
- 200 ml ılık süt
- 2 adet yumurta
- 60 g toz şeker
- 60 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilin
- Kızartmak için sıvı yağ
İç dolgusu için:
- Çilek, ahududu veya kayısı reçeli (isteğe bağlı krema ya da çikolata)
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Hazırlanışı:
- Maya, süt ve biraz şekeri bir kapta karıştırıp 10 dakika mayalanmaya bırakın.
- Geniş bir kapta un, kalan şeker, tuz, yumurta, vanilin ve yumuşamış tereyağını karıştırın.
- Maya karışımını ekleyip pürüzsüz ve hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru merdane ile açıp yaklaşık 7–8 cm çapında daireler kesin.
- Daireleri hafif unlanmış tezgaha alıp üzerlerini örtün ve 30 dakika daha dinlendirin.
- Derin bir tencerede yağı ısıtın ve Berliner'leri iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın.
- Soğuyan çöreklerin ortasına bir sıkma torbası yardımıyla reçel ya da krema doldurun.
- Son olarak üzerlerine pudra şekeri serpin.
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