Tatlı krizlerine Alman dokunuşu: Berliner tarifi

Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:22

Güncelleme: 01.04.2025 - 22:22

Avrupa pastanelerinin vitrinlerinde sıkça rastladığımız, ortasında bolca reçel veya krema bulunan, yuvarlak ve pudra şekerli çörekler… Evet, o tatlı Alman klasiğinden bahsediyoruz: Berliner! Özellikle Almanya’da yılbaşı ve karnaval dönemlerinde vazgeçilmez hale gelen bu tatlı, zamanla tüm dünyada da kendine hayran bıraktı. Yumuşak mayalı hamuruyla, içindeki tatlı sürpriziyle ve üzerindeki pudra şekeriyle Berliner, klasik donuttan çok daha fazlası.

BERLINER TARİFİ

Malzemeler:

500 g un

1 paket kuru maya (veya 20 g yaş maya)

200 ml ılık süt

2 adet yumurta

60 g toz şeker

60 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı vanilin

Kızartmak için sıvı yağ

İç dolgusu için:

Çilek, ahududu veya kayısı reçeli (isteğe bağlı krema ya da çikolata)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı: