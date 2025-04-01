Alman mutfağından fırınlara giden lezzet: Patates Kugel Tarifi

Almanya’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan Patates Kugel, dışı çıtır, içi yumuşacık yapısıyla sofralara sıcak bir dokunuş katıyor. Hem sade haliyle hem de et yemeklerinin yanında servis edilebilen bu tarif, pratikliğiyle de öne çıkıyor. Alman usulü patates yemeği arayanlar için kusursuz bir seçenek!

Alman mutfağından fırınlara giden lezzet: Patates Kugel Tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:15

Alman mutfağında patatesin yeri bambaşkadır. Haşlaması, kızartması, salatası derken patatesle yapılan tarifler arasında adını altın harflerle yazdıranlardan biri de Patates Kugel. İsmini Almanca'da “topak” ya da “küre” anlamına gelen "Kugel" kelimesinden alan bu fırın yemeği, aslında tam bir konfor yemeği. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık bu geleneksel tarif, özellikle kış aylarında sıcacık servis edildiğinde damaklarda iz bırakıyor.

PATATES KUGEL TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kg rendelenmiş patates
  • 1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)
  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 100 ml sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)
  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  1. Rendelenmiş patatesleri temiz bir bezle iyice sıkın, fazla suyunu alın.
  2. Rendelenmiş soğan, yumurta, un ve baharatlarla patatesleri bir kapta karıştırın.
  3. Karışıma yağı ekleyin ve tüm malzemeleri homojen bir kıvama getirin.
  4. Yağlanmış fırın kabına harcı dökün, üzerine hafifçe bastırarak düzleyin.
  5. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 60 dakika pişirin. Üstü kızarana kadar kontrollü pişirmeye devam edin.

Etiketler: #tarif #Salata #Alman mutfağı

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