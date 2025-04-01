Alman mutfağından fırınlara giden lezzet: Patates Kugel Tarifi

Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:15

Güncelleme: 01.04.2025 - 20:15

Alman mutfağında patatesin yeri bambaşkadır. Haşlaması, kızartması, salatası derken patatesle yapılan tarifler arasında adını altın harflerle yazdıranlardan biri de Patates Kugel. İsmini Almanca'da “topak” ya da “küre” anlamına gelen "Kugel" kelimesinden alan bu fırın yemeği, aslında tam bir konfor yemeği. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık bu geleneksel tarif, özellikle kış aylarında sıcacık servis edildiğinde damaklarda iz bırakıyor.

PATATES KUGEL TARİFİ

Malzemeler:

1 kg rendelenmiş patates

1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

100 ml sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

Tuz, karabiber

Hazırlanışı: