Kahvaltıya enfes bir Karadeniz esintisi: Ispanaklı kaygana tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:12

Karadeniz mutfağına özgü olan kaygana, omlet benzeri yapısı ile hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir kahvaltılık veya atıştırmalık olarak tüketilir. Ispanaklı kaygana, içerdiği yeşilliklerle hem sağlık açısından faydalıdır hem de pratik yapımıyla mutfakta zaman kazandırır. Peki, kahvaltıya enfes bir Karadeniz esintisi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz ıspanaklı kaygana tarifi...

ISPANAKLI KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1/2 su bardağı su

1 kase doğranmış taze ıspanak

3-4 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

ISPANAKLI KAYGANA YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve çırpın.

Üzerine sütü ve suyu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Doğranmış ıspanakları, taze soğanı ve maydanozu karışıma ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip iyice karıştırın.

Tavaya tereyağını veya sıvı yağı koyup ısıtın.

Hazırladığınız kaygana harcından bir kepçe alarak tavaya dökün ve yayılmasını sağlayın.

Orta ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin, ardından spatula yardımıyla ters çevirerek diğer yüzünü de pişirin.

Tüm harcı aynı şekilde pişirdikten sonra kayganaları servis tabağına alın.

Sıcak olarak servis edebilir, yanında yoğurt veya peynir ile tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!