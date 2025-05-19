Kahvaltıya fark katın: 10 dakikada pratik milföy tostu tarifi

Klasik tost tariflerinden sıkıldıysanız, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu çıtır milföy tostu hem pratik hem lezzetli! Kahvaltı sofralarınıza yeni bir favori eklemeye hazır olun.

MALZEMELER

2 adet milföy hamuru (çözülmüş)

2 dilim kaşar peyniri

1 dilim sucuk veya salam (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı (veya zeytinyağı)

Opsiyonel: Domates dilimi, zeytin, mısır, kekik

HAZIRLANIŞI

1. MİLFÖYLERİ HAZIRLAYIN

Oda sıcaklığında yumuşamış milföy hamurlarını hafif unlu zeminde açın. Dilerseniz biraz inceltebilirsiniz.

2. İÇ HARCI KOYUN

Bir milföyün ortasına kaşar peyniri ve sucuk dilimi yerleştirin. Üzerine biraz kekik serpebilir ya da damak tadınıza göre domates ve zeytin ekleyebilirsiniz.

3. KAPATIN VE PİŞİRİN

İkinci milföyü üstüne kapatın ve kenarlarını hafif bastırarak yapıştırın. Tost makinesini ısıtın, çok az tereyağı veya zeytinyağı sürün. Milföyü tost makinesine yerleştirin ve kapağını kapatın.

4. 5-7 DAKİKADA HAZIR!

Milföy altın rengini alana kadar 5-7 dakika pişirin. Dışı çıtır, içi akışkan bir tost sizi bekliyor!