Pastane vitrinlerini kıskandıracak: Tam ölçülü Karamelli Trileçe tarifi...

Sünger gibi kabarmış kekinin üç farklı sütle buluştuğu, üzerindeki ev yapımı karamel sosuyla damak çatlatan Trileçe'yi evde yapmak sandığınızdan çok daha keyifli. Çatalı batırdığınız an sütü hafifçe sızan o kusursuz pastane kıvamını yakalamak için tüm püf noktaları bu tarifte.

MALZEMELER

Sünger Kek (Pandispanya) İçin:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya

Sütlü Şerbeti İçin:

3 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (200 ml) sıvı krema

Üzeri İçin:

1 paket krem şanti (Yarım su bardağı soğuk sütle çırpılmış)

Ev Yapımı Karamel Sos İçin:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket (200 ml) sıvı krema

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri, karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar (yaklaşık 5-6 dakika) mikserle yüksek devirde çırpın. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Bu aşamadan sonra mikser kullanmadan, bir spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırarak köpüğü söndürmeden harcı bütünleştirin.

Hazırladığınız harcı tabanına yağlı kağıt serdiğiniz veya hafifçe yağladığınız dikdörtgen bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25-30 dakika (kürdan temiz çıkana kadar) pişirin.

Kek pişerken geniş bir kasede soğuk süt, toz şeker ve sıvı kremayı şeker eriyene kadar tel çırpıcıyla karıştırın. (Bu şerbet kaynatılmayacak, soğuk dökülecek).

Küçük bir sos tavasına toz şekeri alın ve orta ateşte hiç karıştırmadan, şekerin kenarlardan eriyip karamel rengini almasını bekleyin. Tamamen eridiğinde tereyağını ekleyip hızlıca karıştırın. Son olarak sıvı kremayı ekleyin (krema girince şeker sertleşebilir, kaynadıkça tekrar pürüzsüzleşecektir). Sos kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Fırından çıkan kekin ilk sıcağı geçmesi için 10 dakika bekleyin. Üzerine bir kürdanla delikler açın. Hazırladığınız soğuk sütlü şerbeti kekin her yerine eşit şekilde gezdirin. (Kek sütün tamamını sünger gibi çekecektir).

Sütünü çeken ve tamamen soğuyan kekin üzerine çırpılmış krem şantiyi ince bir tabaka halinde yayın (süsleme için 1-2 yemek kaşığı şanti ayırın). En üste tamamen soğumuş olan karamel sosu döküp düzeltin.

Ayırdığınız krem şantiyi bir sıkma torbasına alıp karamelin üzerine ince uzun çizgiler çekin. Bir kürdanla bu çizgilere ters yönlerde çizikler atarak o meşhur ebruli deseni verin. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirip soğuk servis yapın.