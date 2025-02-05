Osmanlı'nın lezzetli ve besleyici sosu: Hibeş tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:50

Güncelleme: 05.02.2025 - 16:50

Osmanlı mutfağı, yalnızca ana yemekleriyle değil, aynı zamanda zengin meze ve sos kültürüyle de dikkat çeker. Antalya mutfağının da önemli lezzetlerinden biri olan Hibeş, Osmanlı döneminde sofralarda sıkça tüketilen bir meze çeşidiydi.

HİBEŞ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı tahin

3 yemek kaşığı limon suyu

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı su (kıvamı açmak için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı