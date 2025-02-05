Osmanlı'nın lezzetli ve besleyici sosu: Hibeş tarifi

Osmanlı mutfağının en özel mezelerinden biri olan Hibeş, tahin bazlı bir sos olup hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle sofralarda yerini alır. Sarımsağın, limon suyunun ve baharatların tahinle mükemmel uyumu sayesinde hazırlanan bu geleneksel lezzet, özellikle et ve sebze yemeklerinin yanında ya da ekmekle birlikte tüketilebilir.

Osmanlı'nın lezzetli ve besleyici sosu: Hibeş tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:50

Osmanlı mutfağı, yalnızca ana yemekleriyle değil, aynı zamanda zengin meze ve sos kültürüyle de dikkat çeker. Antalya mutfağının da önemli lezzetlerinden biri olan Hibeş, Osmanlı döneminde sofralarda sıkça tüketilen bir meze çeşidiydi. 

HİBEŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı tahin
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı su (kıvamı açmak için)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

  1. Sarımsakları ezin ve limon suyuyla birlikte bir kaba alın.
  2. Karışımın biraz bekleyerek aromaların birbirine geçmesini sağlayın.
  3. Derin bir kaseye tahini koyun ve üzerine hazırladığınız sarımsak-limon karışımını ekleyin.
  4. Kimyon, toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu da ilave ederek iyice karıştırın.
  5. Karışıma azar azar su ekleyerek kıvamını açın. Pürüzsüz ve yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpın.
  6. Karışımı servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe bağlı olarak ekstra baharat serpiştirin.
  7. Hibeş’i sıcak pide, lavaş ekmeği veya kızarmış ekmek ile servis edebilirsiniz.
  8. Ayrıca ızgara etler, tavuk yemekleri veya sebze mezeleriyle birlikte de harika bir uyum sağlar.

Etiketler: #tarif #Osmanlı mutfağı #hibeş

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