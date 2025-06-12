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Kahvaltıya pratik ve lezzeti bir alternatif: Ekmek pizza tarifi

Kahvaltıya pratik ve lezzeti bir alternatif: Ekmek pizza tarifi

12.06.2025 09:54:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltıya pratik ve lezzeti bir alternatif: Ekmek pizza tarifi

Malzemeleri kolayca bulunabilen bu pratik tarifle, hem çocuklar hem de misafirler için nefis atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Peki, kahvaltıya pratik ve lezzeti bir alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz ekmek pizza tarifi...

Pizza lezzetinden vazgeçemeyenler için hızlı ve pratik bir alternatif arıyorsanız, fırında ekmek pizza tarifi tam size göre! Elde hazır olan ekmek dilimleriyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem kahvaltı hem de atıştırmalık olarak sofralarınızı süsleyecek. Peki, kahvaltıya pratik ve lezzeti bir alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz ekmek pizza tarifi...


EKMEK PİZZA TARİFİ 

Malzemeler

6-8 dilim bayat veya taze ekmek

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sucuk veya salam dilimleri

1 adet kapya biber (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

4-5 adet zeytin (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

Sos için:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

EKMEK PİZZA YAPILIŞI

Bir kasede salça, su, sarımsak, kekik ve pul biberi karıştırın.

Ekmek dilimlerinin üzerine süreceğiniz sos hazır.

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine hazırladığınız sostan sürün.

Sos sürdüğünüz ekmeklerin üzerine önce rendelenmiş peynirleri serpin.

Ardından sucuk, salam, biber, domates ve zeytin dilimlerini yerleştirin.

Son olarak tekrar biraz kaşar serpip üzerine kekik serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10-15 dakika pişirin.

Peynirler eriyip üzeri hafif kızarana kadar fırında tutun.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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